Acusan injerencia de AMLO en Poder Judicial

Miembros del Poder Judicial de la Federación (PJF) acusaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de entrometerse y presionar a los juzgadores cuando sus resoluciones no le favorecen.

“El simple hecho de que en la (conferencia) mañanera se descalifique el trabajo de los jueces es una injerencia e influencia indebida en el Poder judicial de la Federación; creo que esto no va de acuerdo con el sistema democrático, republicano”, señaló el magistrado presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF, Ariel Rojas Caballero.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Política Celebra AMLO decisión de la SCJN que echa abajo acuerdo del INE sobre revocación del mandato

En entrevista con El Sol de México, Rojas llamó al primer mandatario a evitar las descalificaciones y señalamientos contra los jueces.

“Si el presidente de la República no está de acuerdo con una resolución, hay los recursos legales para poder lograr que un tribunal superior revise la determinación de un juez. Eso no es correcto (las descalificaciones), en cualquier parte del mundo se vería como una injerencia indebida a la independencia del Poder Judicial de la Federación. Desde luego esto sí genera preocupación", enfatizó.

El presidente de la Asociación de magistrados recordó el caso del juez Juan Pablo Gómez Fierro, a quien supuestamente comenzó a investigar la Unidad de inteligencia Financiera luego de que avalara suspender algunas iniciativas de López Obrador como la Ley de la Industria Eléctrica y la del Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil. Rojas, sin embargo, acotó que hasta el momento no se tiene conocimiento de que se esté llevando una investigación en contra del juez Gómez Fierro.

“Afortunadamente, de los dichos a los hechos, no ha pasado de ahí. En la Asociación no tenemos conocimiento de que materialmente haya iniciado una investigación o que la investigación haya tenido repercusiones. Pero el hecho de que se haga una declaración pública por parte de un servidor en contra de los jueces es vengativo y creo que eso es un atentado a la independencia. Afortunadamente esto no ha trascendido al terreno de los hechos. Es muy preocupante su discurso”, abundó.

Rojas explicó que desde 1988 se han hecho esfuerzos en el Poder Judicial para combatir la injerencia de los gobiernos y actores políticos contra los jueces.

Política Oposición en el Senado busca tumbar acuerdo de infraestructura de AMLO

“Eso ha involucrado comprometer muchos recursos del pueblo de México en estructuras, en escuelas de la Judicatura Federal, en tener una carrera del Sistema Judicial, en tener los controles contra la corrupción. Hemos actuado eficientemente. Todo esto da como legado al pueblo de México, un poder que está velando por el respeto de los derechos humanos, por el respeto a la Constitución”, afirmó.

Al cuestionarle sobre posibles actos de corrupción dentro del Poder Judicial, Rojas Caballero dijo que en un universo de más de mil quinientos jueces, “desde luego habrá un negrito en el arroz”.

“Yo tengo 26 años de carrera judicial y como toda institución humana, somos alrededor de mil quinientos jueces y magistrados federales, pues desde luego habrá un negrito en el arroz, pero son casos focalizados, mínimos", detalló.

Agregó que dentro del Poder Judicial existe una serie de instrumentos, políticas y acciones para detectar cualquier conducta indebida de jueces y magistrados. Entre estos están la declaración patrimonial, las revisiones ordinarias a los órganos jurisdiccionales y el sistema de quejas anónimas que se mandan al Consejo de la Judicatura Federal. Es éste quien les da seguimiento y las investiga a través de la Unidad de Investigación Administrativa, “hay mecanismos”.

Finalmente, de cara a las discusiones y análisis de controversias polémicas como la Reforma Eléctrica, la revocación de mandato y el decreto publicado por el presidente para clasificar sus obras y proyectos nacionales como de seguridad nacional, la Asociación confió en que los ministros actuarán con independencia y “con la calidad moral que los caracteriza”.