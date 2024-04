A días de recuperar candidatura, Santiago Nieto niega indagatoria de la UIF contra familiar

A unas horas de haber ganado una batalla con la resolución a su favor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que le regresó la candidatura al Senado por Querétaro, Santiago Nieto niega que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) haya presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de su cuñado Sergio Eduardo Humphrey Jordan, por presuntas operaciones de lavado de dinero.

"Es falso que la UIF haya denunciado, se trata de un desglose de la propia denuncia que presentó (Roberto) Gil Zuarth. Una instancia de la FGR se consideró incompetente y la remitió al área competente, y por eso en el mes de marzo se inicia esta carpeta, pero es falso que exista una denuncia de la UIF, es una vil mentira", dice en entrevista con El Sol de México, en la que deja claro que su relación con el titular de esa unidad, Pablo Gómez, “es institucional”.

En diciembre de 2023, el extitular de la UIF, Santiago Nieto y su cuñado Sergio Eduardo Humphrey —hermano de la consejera electoral Carla Astrid Humphrey— fueron denunciados por el exlegislador Roberto Gil Zuarth ante la FGR por presuntas extorsiones y cohecho a empresas ligadas al Cártel Inmobiliario de la Ciudad de México.

El hoy candidato al Senado por Querétaro señaló que ya presentó denuncias en contra de Roberto Gil Zuarth, Javier Coello, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y las personas relacionadas con la denuncia.

¿Cómo califica el fallo a su favor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que le da nuevamente la oportunidad de contender por la senaduría por Querétaro?

Primero plantearía reconocer el trabajo jurídico del Tribunal Electoral. La Sala Superior revocó la sentencia de la Sala Regional Toluca y estableció dos temas que son importantes, no solamente para 2024, sino para 2027, y los temas son que soy originario de Querétaro y al estar registrado en Querétaro se me aplica en derecho, en virtud de que mi padre es nacido en San Juan del Río y son cinco generaciones, con la mía, de nietos radicando en San Juan del Río y tres me reconocen también la residencia efectiva. Entonces, por un lado soy originario, por otro lado tengo residencia efectiva. Dos, porque el Ayuntamiento de San Juan del Río, panista, me expidió una constancia de residencia.

Por las denuncias en su contra, ¿no tiene demasiados enemigos?

Bueno, la verdad es que me ha tocado desempeñar funciones como titular de la Fepade (Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales), como titular de la UIF, como encargado del despacho de la Procuraduría de Hidalgo, en donde mi función precisamente es el combate a la corrupción, la judicialización de carpetas de investigación y eso, pues me hace tener enemigos(...) volvería a denunciar a Cabeza de Vaca o a (Genaro) García Luna, o cualquiera de estos personajes.

¿Cómo percibe que el caso de Emilio Lozoya esté atorado?

¿Yo cómo me siento?, con la satisfacción del deber cumplido, yo hice lo que a mí me correspondía como funcionario público, tanto en la Fepade, donde me tocó investigar la primera parte de Odebrecht como delito de naturaleza electoral. Y en una segunda instancia me toca en la Unidad de Inteligencia Financiera hacer el congelamiento de cuentas y presentar las denuncias correspondientes, esa era mi única función, ya le corresponde al resto de las instituciones darle seguimiento a los casos y yo no podría hacer ninguna crítica ni ningún cuestionamiento a la actuación de la Fiscalía, dado que no conozco las condiciones del expediente, pues desde hace más de dos años que salí de la de la UIF. Justicia Vinculan a proceso por la Estafa Siniestra a exfuncionario de la SEP en Hidalgo

¿No hay algún asunto pendiente con el Presidente?

No, nunca ha habido asuntos con el Presidente, lo que he dicho es que a partir de un escándalo que se generó en torno a mi boda por la presencia de terceros, por actos más bien desarrollados por terceros, yo preferí a no afectar al proyecto y separarme del cargo (...) Mi lealtad, como dije desde ese primer día y así lo he sostenido, es con el presidente Andrés Manuel López Obrador y por supuesto, mi amor es con Carla Humphrey.

¿Cómo se lleva con el actual titular de la UIF, Pablo Gómez?

Es una relación institucional, le entregué la oficina el día posterior a mi renuncia. Volvimos a tener una reunión de trabajo para darle seguimiento a los temas de la Estafa Siniestra, nos proporcionó información que fue muy importante para la judicialización de las carpetas de investigación que permitieron a la Procuraduría de Hidalgo vincular a proceso a ocho presidentes municipales, a cuatro directores generales, a dos subsecretarios, a tres secretarios de Estado, uno de ellos se encuentra todavía prófugo de la justicia, y que ha permitido, hasta donde yo lo dejé, la recuperación de 109 millones de pesos que habían sido desviados.