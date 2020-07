Ante Covid-19, México refuerza seguridad en frontera por festejos en EU

Las autoridades mexicanas instalaron puestos de control sanitario en varios puntos de entrada a lo largo de su frontera norte este fin de semana, ya que tanto en México como en Estados Unidos temen que una oleada de cruces durante el feriado del 4 de julio puedan propagar el coronavirus.

Los consulados mexicanos en el territorio estadounidense emitieron advertencias la semana pasada en las redes sociales sobre las medidas reforzadas programadas entre el 2 y el 5 de julio, e instaron a las personas a abstenerse de cruzar por recreación o turismo.

@ConsulmexSFO le recomienda a la comunidad mexicana evitar realizar viajes no esenciales con motivo del 4 de julio. pic.twitter.com/1LXy0E452s — Consulado Mexico SF (@ConsulmexSFO) July 3, 2020

La prohibición de los viajes fronterizos no esenciales ha estado vigente desde marzo en un intento por parte de ambos gobiernos de limitar los contagios de coronavirus, pero el tráfico transfronterizo ha estado concurrido.

Foto: Reuters

La región fronteriza del norte de México es el hogar de una gran población de ciudadanos estadounidenses, titulares de tarjetas de residencia y ciudadanos con doble nacionalidad que generalmente son libres de cruzar de un lado a otro.

En Sonora, que tiene la tercera tasa de coronavirus per cápita más alta del país latinoamericano y se ubica frente a Arizona, la gobernadora Claudia Pavlovich dijo que los exámenes de salud abarcarían playas y pueblos frecuentados por mexicanos y turistas.

La vecina Baja California, incluida la bulliciosa ciudad fronteriza de Tijuana, frente a San Diego, ocupa el quinto lugar en la mayoría de los casos de coronavirus per cápita.

Los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas han registrado al menos varios miles de casos confirmados, y todos están frente a Texas, que está lidiando con un aumento de infecciones que propiciaron un número récord de hospitalizaciones el viernes.

Foto: AFP

El embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, la semana pasada instó a las personas a quedarse en un país u otro durante el fin de semana del Día de la Independencia. Cientos de miles de personas cruzan por tierra por día a pesar de la prohibición de viajes no esenciales, dijo.

"Si los ciudadanos estadounidenses continúan haciendo viajes casuales a través de la frontera, las restricciones aumentarán, no disminuirán", escribió Landau en Twitter.