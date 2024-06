Localizan con vida a Ceci Flores en Querétaro

Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, fue localizada con vida en Querétaro, según autoridades de la entidad.

Luego de que se perdiera contanto con la buscadora, la Policía Estatal que Querétaro montó un operativo en su refugio temporal en coordinación con la Comisión Local y Nacional de Búsqueda de Personas.

Una vez que se logró hacer contacto con ella, de inmediato se implementó el protocolo para verificar su estado de salud, por lo que se pidió la intervención de paramédicos de la Cruz Roja para brindarle la atención médica prehospitalaria en el lugar y así determinar si se encontraba en buenas condiciones de salud.

Ceci Flores fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención especializada, y posteriormente será presentada ante las instancias competentes para saber más sobre su no localización y el motivo por el cual se ausentó por este tiempo.

Milagros Valenzuela Flores, hija de la buscadora, fue quien reportó la desaparición luego de que perdiera contanto con su madre alrededor de las 22:00 horas de este domingo.

Hasta el momento no se considera que Ceci Flores haya sido víctima de algún posible hecho delictivo en el trayecto a bordo del taxi por aplicación que solicitó para llegar a su refugio, la madrugada de este lunes 17 de junio, puesto que no se emitió ningún reporte de alerta al número de emergencias, además de que tampoco se activaron los mecanismos para su protección en el tiempo que no fue localizada.

