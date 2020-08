Denuncia de Emilio N es efectiva, los involucrados ya reaccionaron: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la denuncia del exdirector general de Pemex, Emilio N, que involucra a expresidentes y exlegisladores es "cierta y efectiva", pues varios de los que son señalados en el documento ya reaccionaron.

"Digo que es auténtica para no ser tan categórico, digo que no es apócrifo porque ya han reaccionado varios de los involucrados a partir de lo que ahí se dice".

Comentó que las acusaciones del exdirector de Pemex son graves, sin embargo, no quiere decir que todo lo que aparece en el documento sea cierto, pues comentó que aun falta que la Fiscalía recabe todas las pruebas y desde luego llamar a declarar a los mencionados.

Tras la difusión del documento, el expresidente Felipe Calderón aseguró que son "acusaciones ridículas" y comentó que López Obrador usa a Emilio N como instrumento de venganza y de persecución política.

Otro de los que se pronunció al respecto fue el excandidato a la presidencia, Ricardo Anaya, quien dijo que la denuncia es "absolutamente falsa" y adelantó que acudirá este jueves a juzgados para interponer una denuncia por daño moral contra el exdirector de Pemex.

Por tanto, en conferencia matutina, el Presidente aprovechó para enviar un mensaje a los señalados, "yo les diría que el que está bien con su conciencia no tiene nada que temer (...) el que nada debe, nada teme, si no participaron, si no recibieron dinero, no se preocupen, no les va a pasar nada. Si están siendo difamados, que presenten denuncias por daño moral, pero no hay más, no estamos persiguiendo a nadie..."

El mandatario dijo que el Poder Judicial es quien debe determinar si se ha violando el debido proceso tras la difusión de los documentos, aunque señaló que "no creo que lo haga la Fiscalía".

Cabe resaltar que ayer, a través de un comunicado, la Fiscalía se deslindó de ser responsable de la difusión de la denuncia del exdirector de Pemex.

"La copia de la denuncia presentada por Emilio "L" ante esta Fiscalía que está circulando en los medios de comunicación, no fue proporcionada a ninguno de ellos por esta Institución; se ha iniciado la carpeta de investigación correspondiente".

El presidente López Obrador admitió que no ha terminado de leer la denuncia que consta de 63 páginas, lo que justificó con un "no puedo desvelarme, no quiero tener pesadillas con lo que estaba leyendo porque si está escandalosa".

"Es mucho más fuerte que una serie de televisión, es una denuncia muy grave".

Prometió que va a concluir la lectura de ésta y dijo que sería bueno que todos los mexicanos cuenten con redes sociales pueden acceder a la denuncia, "porque debemos estar informados, que no haya ocultamiento de la información, que no se manipule, que no haya silencio, que se sepa todo, que se conozca la verdad, es importante el inicio de este proceso, de esta indagatoria".

"En el caso de Emilio N vamos a ganar mucho si se garantiza el derecho a la información, que se ventilen estas cosas, de modo que ya se está cumpliendo".

Ante todo, resaltó que confía en que el fiscal Gertz Manero actuará con rectitud y apego a la ley, "le tengo confianza, sería incapaz de inventar nada en contra de los involucrados. Va a actuar, estoy seguro, con apego a la verdad".

"La Fiscalía debe determinar el destino de los señalados por Emilio N (...) nadie puede ser señalado como culpable de que cometió un delito, está empezando la investigación".

López Obrador subrayó que trabaja bajo tres planteamientos: el primero, que todos los mexicanos se informen ante lo que está pasando; lo segundo "que todavía no se cumple", es devolver todo lo robado; y el tercero, no juzgar a expresidentes a menos que el pueblo así lo quiera mediante una consulta ciudadana.

Denuncia de Emilio N

El exdirector de Pemex, Emilio N, denunció que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray le pidieron en 2011 que se acercará a Luis Weyll, entonces director de Odebrecht, para que diera seis millones de dólares a la campaña del que se volviera presidente de México.

En una declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR), Lozoya declaró que conocía a Weyll desde antes de sumarse a la campaña del ex gobernador del Estado de México, por lo que le pidieron a él este acercamiento.

En la denuncia de 63 hojas, Emilio “N” refirió que entregó sobornos por un total de 164 millones de pesos a exlegisladores federales para que aprobaran la reforma energética en 2013.

Entre los entonces legisladores señalados por el ex director de Pemex están Ricardo Anaya Cortés, quien era diputado federal por el PAN; Ernesto Cordero, Francisco Domínguez y José Luis Lavalle, exsenadores del PAN, y David Penchyna, exsenador del PRI.

Además señaló a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Al primero lo señaló de cerrar negocios entre Pemex con Braskem, filial de Odebrecht, por medio de sobornos, y al segundo de influir directamente en la asignación de contratos de la petrolera, como el de la compra de Agro Nitrogenados.

