Cártel Santa Rosa de Lima creció por complicidad de autoridades: AMLO

El cártel Santa Rosa de Lima, liderado por José Antonio Yépez Ortiz "El Marro", se fortaleció en los últimos años por la complicidad de autoridades municipales y estatales, así como la impunidad en Guanajuato, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Lo mismo las complicidades, las componendas con autoridades municipales con autoridades estatales, la impunidad, ya la Secretaría de Defensa Nacional con el apoyo del gobierno del Estado lograron esta detención (de El Marro), muy importante desde luego hay que seguir atendiendo las causas que originan la violencia, en primer que no haya pobreza, que los jóvenes sean atendidos, no dar la espalda a los jóvenes para que no los enganchen y no se los lleven los delincuentes", dijo López Obrador a través de un video.

"Se ha acabado aquello de que se engaña persiguiendo a una banda y protegiendo a otra, la ley debe aplicarse de forma pareja".

López Obrador recordó que Guanajuato se convirtió "en el estado más violento del país", concentra el 15% de los asesinatos y culpó este nivel de violencia a "las complicidades y las componendas con las autoridades municipales y estatales" del crimen organizado.

Recordó que el exsecretario de Seguridad Pública Genaro N, que ejerció durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), se encuentra preso en Estados Unidos desde diciembre por presuntamente hacer negocios con el Cártel de Sinaloa.

Esta misma semana, una corte federal de Nueva York acusó también a dos exaltos oficiales de seguridad pública del país, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, que trabajaron con Genaro N.

López Obrador subrayó que ambos "fueron premiados por el Gobierno de Calderón como los dos mejores policías de México".

"Se simulaba que se combatía el narcotráfico pero solo a los que no tenían acuerdo con el Gobierno y se cometieron muchas atrocidades", aseveró López Obrador.

El Marro fue arrestado esta madrugada junto a ocho colaboradores en dos domicilios del municipio Santa Cruz de Juventino Rosas (Guanajuato) en un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales en el que se liberó a una mujer que tenían secuestrada.

Otro tema, dijo el Mandatario, también de corrupción es el caso de la extradición del que fue gobernador de Chihuahua, César N; se sabe que tiene muchas propiedades en México y en Estados Unidos, es un asunto importante porque el dinero se sustrae de la hacienda pública, sea presupuesto estatal o federal del pueblo. Estos bienes que se adquieren con corrupción deben regresar a la hacienda pública, deben regresar al pueblo.

“Nosotros vamos a solicitar a EU, ya lo estamos haciendo, que se recuperen bienes mal habido, que pertenecen a México, en este caso negocios de todo tipo; quedó endeudado el Estado de Chihuahua, me tocó ir con el actual gobernador Corral’’, comentó.

Tras El Marro

El Gobierno de López Obrador buscaba a El Marro desde hacía más de un año por su red de extorsión, secuestro, narcotráfico y, sobre todo, robo de gasolinas de los oleoductos de Pemex que cruzan el centro del país.

A finales de junio, el Marro difundió un vídeo en el que, entre sollozos, prometió venganza contra el Gobierno por el arresto de una treintena de miembros de su organización, entre ellos su madre.

Poco después, el Cártel Santa Rosa de Lima perpetuó un ataque contra un centro de rehabilitación de Irapuato, en Guanajuato, donde mataron a 27 pacientes.

La captura este domingo de El Marro abre la incógnita de si se logrará reducir la violencia del estado de Guanajuato.

El Cártel Santa Rosa de Lima mantiene desde el 2018 una sangrienta guerra con el Cártel Jalisco Nueva Generación por el control del territorio.

Producto de esta disputa, Guanajuato se convirtió en el estado con más asesinatos de México, con 2.293 crímenes en el primer semestre de este año. Con información de Gabriel Xantomila