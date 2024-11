Ingeniero mexicano cumple un año secuestrado en Yemen: viajaba en el buque Galaxy Leader

Xalapa, Ver.-Hoy se cumple un año del secuestro del buque Galaxy Leader en el Mar Rojo, sin que a la fecha sus 25 tripulantes, entre ellos el ingeniero naval de Misantla Arturo Zacarías Meza, hayan sido rescatados.

La familia de Arturo mantiene las esperanzas de que el joven regrese sano y salvo. Incluso ayer se realizó una misa en Misantla, Veracruz, donde sus seres queridos se unieron para pedir por su libertad.

Alfonso Juárez Arroyo, tío del ingeniero naval secuestrado, señala que no dejarán de buscar el apoyo de las autoridades que sean necesarias para que Arturo Zacarías vuelva sano y salvo al lado de su familia.

A través de redes sociales, el padre del ingeniero secuestrado, Arturo Zacarías Ortega, publicó: "Arturo Zacarías Meza, a un año sin tu presencia seguimos pidiendo con mucha fe, sin perder la esperanza de que pronto estemos reunidos. Te amo hijo de mi alma".

Además, familiares y amigos publicaron hoy, también a través de redes sociales, lo siguiente: "A nombre de las familias de la tripulación del Galaxy Leader. Hoy es 19 de noviembre de 2024, hoy se cumple un año desde que el barco Galaxy Leader fue capturado en Yemen por los huties. Hace un año, la vida de 25 personas cambió de forma repentina y nuestras vidas también cambiaron".

En el escrito también señalan: "No dudamos en pensar desde el principio que nuestros estados, gobiernos, compañías de tripulación y todas las organizaciones marítimas harían todo lo posible para traerlos a casa y demostrar que la tripulación no tiene culpa alguna, pero hoy nos vemos así, a un año en donde no ha pasado mucho, en donde seguimos sin tener varias respuestas".

También manifiestan que desde el primer día esperaban que la situación tuviera una solución, "que se asumiera el error que se estaba cometiendo, que el gobierno de Yemen se diera cuenta de que son personas inocentes, que estaban en el momento y lugar equivocados, porque no tienen nada que ver con Israel o la comunidad judía, y lamentablemente, no sabían sobre el genocidio en Gaza".

Señala que casi toda la tripulación ya se encontraba a bordo del barco cuando comenzó la guerra y que no tuvieron acceso a ninguna noticia sobre este suceso.

Tripulación de cinco naciones está en el barco secuestrado por los huities

"Estamos hablando de dos búlgaros, 17 filipinos, dos mexicanos, tres ucranianos y un rumano; cinco nacionalidades diferentes en donde no encontraremos a israelíes, como probablemente se pensó", manifiestan sus familiares.

La tripulación del Galaxy Leader se íntegra de trabajadores que se unen a un barco elegido por la agencia de tripulación. "Son proveedores y trabajan para sus familias, quienes los esperamos en casa, todo por buscar una vida mejor, un sustento que en nuestros países difícilmente encontramos y en esto, todos podemos identificarnos", agregan.

También señalan: "En 12 meses se ha logrado que se comuniquen a casa y estamos muy agradecidos con el gobierno de Yemen por aceptar permitirles llamarnos y vernos, ya que representa un poco de consuelo para todos. No tenemos duda de que los tratan bien y que están en buenas condiciones en estas circunstancias, pero la tripulación necesita volver a sus hogares".

"Son hijos y hermanos, maridos, novios y amigos. Son personas cuya presencia es añorada desde lo más profundo de muchos corazones; no están olvidados, pero no hay avance".

Gobiernos no deben dejar de actuar

Los seres queridos de Arturo también hacen un llamado "a los gobiernos" para que actúen y a la naviera "para que nunca deje de preocuparse y ocuparse por la gente de mar que trabajó para ellos".

"Pedimos públicamente que se garantice su liberación y su regreso lo antes posible. Agradecemos abiertamente a la Cruz Roja por visitarlos y a todas las organizaciones e instancias involucradas que siempre se han mantenido en contacto con nosotros y nos apoyan en todo lo que pueden", sostienen.

"Ha sido un año desafiante, el peor año de nuestras vidas. Si la tripulación logra ver esto, que estén seguros de que los amamos, que no hemos parado y que los esperamos siempre", puntualiza el escrito.

¿Por qué fue secuestrado el buque Galaxy Leader?

Arturo Zacarías Meza, de 32 años y los otros 24 tripulantes del buque Galaxy Leader, con bandera de Bahamas, fueron secuestrados el 19 de noviembre de 2023 por rebeldes Hutíes de Yemen, que exigen el fin de la guerra entre Israel y Palestina, en la Franja de Gaza.

La embarcación, que transportaba vehículos de Turquía a la India, cerca del Medio Oriente, también quedó a disposición de los rebeldes.

Además de los países de tripulación, los gobiernos de Estados Unidos y de Japón se unieron a las negociaciones en busca del rescate.

En el caso de Arturo Zacarías Meza, sus familiares recurrieron al Gobierno del Estado y al Gobierno de la República con el afán de obtener el apoyo necesario que les permita recuperarlo lo más pronto posible.

El 4 de octubre de este año, acudieron al puerto de Veracruz para buscar un acercamiento con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien acudió a la conmemoración de los 200 años de la promulgación de la Constitución de 1824 y del aniversario de la creación de la Armada de México; la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció al día siguiente que las negociaciones se mantendrían con la intención de lograr el rescate de Arturo.

Nota publicada originalmente en Diario de Xalapa.