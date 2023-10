Gobernadores de 23 estados forman convenio para incorporarse al IMSS-Bienestar

Después de asegurar en varias ocasiones que habrá un servicio de salud de alto nivel para los mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo este martes en su conferencia matutina, que será en marzo del 2024 cuando se cumpla esa meta.

Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador agradeció a 23 gobernadores la federalización de los servicios de salud en sus entidades y la firma de un acuerdo para incorporarse al IMSS-Bienestar.

Sociedad Zoé Robledo presume que IMSS duplicó tiempo de suficiencia presupuestaria para pensiones

“Hoy es un día muy importante porque vamos a firmar el acuerdo con 23 estados que han acordado participar conjuntamente con la generación para que no falte los medicamentos, para que haya médicos especialistas, que no sólo se tenga el llamado derecho al cuatro básico, sino a todas las medicinas en forma gratuita. Que no se cobre por la atención médica ni por operaciones, por nada, porque la salud no es un derecho, no es un privilegio y que el año próximo esté trabajando al 100 por ciento”, dijo el mandatrio federal.

Asimismo, agradeció a los gobernadores que decidieron participar en este plan y que buscan garantizar el derecho universal a la salud.

También justificó que la pandemia de COVID-19 provocó que se retrasara el plan para levantar el sistema de salud como lo merecen los mexicanos.

“No ha sido un trabajo fácil, hemos enfrentado muchos obstáculos”, dijo el presidente, pues acusó que había mucha corrupción y se robaban el dinero de las medicinas y había intereses creados muy poderosas.

Argumentó que tuvo que enfrentar campañas de sus opositores en contra de su plan de salud y hasta se utilizaron a los niños con cáncer en su contra. Finalmente, agradeció a los gobernadores que se adhirieron al IMSS-Bienestar.

Metrópoli Pega hipertensión a los capitalinos

Prometen medicamentos gratuitos para más de 50 millones de personas

En su oportunidad el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, dijo que hoy era un especial pues se firmaba el plan de Salud-Bienestar que brindará atención médica y medicamentos gratuitos a 53.2 millones de personas que no cuentan con seguridad social.

En voz de los 22 gobernadores, el doctor Américo Villarreal, mandatario de Tamaulipas, dijo que que, a partir de ahora, la Salud será “un derecho humano y una obligación que el Estado tiene que procurar a su población”.

Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), expresó que el Acuerdo Nacional de la Federalización de los Servicios de Salud “tiene como objeto consolidar la operación de un sistema de atención médica único, universal, público, gratuito y preventivo en su modelo de atención”.

Con este plan, dijo Robledo, se pondrán en servicio más de 30 hospitales para atender a la población. Dijo que "antes se entendían los hospitales como patrimonio de los gobernadores y ahora no será así".

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Finalmente, Robledo señaló que el IMSS-Bienestar atenderá en 23 entidades del país a 53 millones 245 mil 470 personas, a través de la transferencia de 707 hospitales y 13 mil 966 centros de salud, por lo que el Sistema "se convierte en el Sistema de atención médica público más grande del planeta”.