Diputado Pedro Haces aclara iniciativa de instalar un sueldo base para “propineros”

Pedro Haces, diputado de Morena, aclaró que su propuesta presentada la semana pasada de regular el mercado de propinas en México busca establecer en la Ley Federal del Trabajo que todos los trabajadores del país, desde meseros hasta “viene vienes”, reciban un sueldo base además de sus propinas.

“Las propinas son voluntad de los clientes. No tienen ningún problema ni ninguna regulación. Las propinas no se van a regular. Lo único que vamos a pedir en esta reforma a la Ley General del Trabajo es que en todos los centros de trabajo en este país, todos los que hoy no tienen un salario y que trabajan por propina, hoy tengan un salario base y que sigan teniendo sus propinas; y que los empresarios no les quiten un porcentaje de sus propinas. Las propinas son voluntad del cliente y son sagradas”, declaró en conferencia de prensa.

La semana pasada, el también secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) dijo que analizaba presentar una iniciativa para regular las propinas. “Tenemos que regular no sólo el mercado de propinas en los restaurantes”, dijo el miércoles de la semana pasada.

El diputado, además de explicar los puntos clave de su propuesta, afirmó que la iniciativa establecerá un sueldo base para despachadores de hidrocarburos, meseros, acomodadores de coches, vendedores en estadios y ferias, entre otros, los cuales en su mayoría no reciben otro ingreso más que el de las propinas.

Haces agregó que será responsabilidad de la Dirección General de Inspección de la Secretaría del Trabajo verificar que los empleadores estén cumpliendo con esta nueva regulación, que además no implica un mayor ejercicio de presupuesto, ya que la responsabilidad de pagar los sueldos será de los empleadores.