Cierre parcial en frontera México-EU podría extenderse: Landau

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, adelantó que podría extenderse la restricción de viajes no esenciales en la frontera compartida entre ambos países, que estaba prevista terminar el próximo martes 19 de mayo.

En un video dirigido a los estadounidenses en México, el diplomático recordó que, para atender la pandemia del Covid-19, los gobiernos del presidente Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump acordaron a mediados de marzo restringir los viajes a través de la frontera.

EU y México acordaron permitir sólo viajes esenciales, incluyendo los comerciales, mientras que los no esenciales, que incluyen compras, actividades recreativas y visitas rutinarias a familiares, fueron cancelados.

"Dicha restricción fue extendida a mediados de abril y se dispuso que expirara este 19 de mayo, pero podría ser extendida de nuevo", manifestó Christopher Landau.

El representante de la Casa Blanca pidió en su mensaje estar al pendiente de actualizaciones en el portal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y de la Embajada de Estados Unidos en México.

Por otro lado, señaló que está decepcionado y preocupado porque ha recibido reportes de ciudadanos americanos en los dos lados de la frontera que no están respetando las restricciones.

"En esta pandemia, cada uno de nosotros, sin importar la nacionalidad es un potencial vector de la enfermedad. Por favor, actúen responsablemente y demuestren respeto por su familia, amigos y vecinos en ambos lados de la frontera y no hagan cruces innecesarios en la frontera", manifestó.

"Si un viaje puede esperar, debe de esperar", agregó.

En la iniciativa conjunta para enfrentar la pandemia, ambos países reconocieron la necesidad de medidas particulares, tanto para proteger el comercio bilateral como las economías de nuestras naciones, así como garantizar la salud de nuestros ciudadanos.