Cemex entrega el Premio Obras 2024, un reconocimiento a lo mejor de la arquitectura

Destacados arquitectos, diseñadores, ingenieros y profesionales de la industria de la construcción de distintas partes del mundo acudieron a la ceremonia donde se anunció a los ganadores del Premio Obras Cemex 2024.

En el evento, realizado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León; se reconoció, como desde 1991, a los mejores proyectos de construcción en México y el mundo.

A través de un comunicado de prensa, la empresa detalló que fueron recibidas 355 postulaciones nacionales y una amplia variedad de proyectos de 17 países; los cuales fueron analizados por un jurado de prestigiosos arquitectos de talla nacional e internacional.

Ganadores Internacionales por Categoría:

Vivienda Colectiva

1er lugar: The Village

2do lugar: Helen Diller Anchor House

3er lugar: La Pigna

Espacio Público

1er lugar: Malecón de Villahermosa

2do lugar: Smetanova lávka (Smetana’s Footbridge)

3er lugar: Ciudad de las Artes

Edificación de Uso Colectivo

1er lugar: Gampa a Sféra Pardubice

2do lugar: Mira Earth Studios

3er lugar: One Za’abeel

Vivienda Unifamiliar

1er lugar: Kupuri

Mención honorífica: Pompey Estate Residence and Studio

Infraestructura

1er lugar: Sixth Street Viaduct Replacement Project

2do lugar: New Dirout group of regulators-finished sections

Creatividad en Concreto

Mención honorífica: Fish Reef

Un Futuro Sostenible

1er lugar: Malecón de Villahermosa

Ganadores en México por Categoría

Vivienda Colectiva

1er lugar: The Village

2do lugar: Naya

3er lugar: Ophelia

4to lugar: Torre Helea

Espacio Público

1er lugar: Malecón de Villahermosa

2do lugar: Centro de Desarrollo Comunitario y Deportivo de Tizayuca, Hidalgo

3er lugar: Mercado Público Huimanguillo

4to lugar: Plaza Principal Cosoleacaque Veracruz

Edificación de Uso Colectivo

1er lugar: Mira Earth Studios

2do lugar: Reconstrucción del edificio de gobierno y remodelación de las plazas centrales en Iguala

Gran Acuario Mazatlán "Mar de Cortés"

Mención honorífica: Miyana

Mención honorífica: Vinícola Pictograma

Vivienda Unifamiliar

1er lugar: Kupuri

2do lugar: Casa Matilda

3er lugar: Casa Itambe

Mención honorífica: Casa AV

Infraestructura

1er lugar: UMG Guadalajara

2do lugar: Puente Verde

3er lugar: Puente Atirantado

Creatividad en Concreto

1er lugar: Fish Reef

2do lugar: Cascarón prefabricado de concreto arquitectónico

3er lugar: Construcción de espacio público Las Ventanas

La lista completa de los ganadores del Premio Obras Cemex 2024 se encuentra publicada en:

https://www.premioobrascemex.com/home

Por otro lado, en la ceremonia también se entregó el Premio Lorenzo H. Zambrano 2024, el cual reconoce la trayectoria de un arquitecto o ingeniero destacado cuya labor sea significativa y memorable en México y a nivel internacional.

Fue el Dr. Roberto Stark quien lo recibió este año por su compromiso con la sostenibilidad y su dedicación con la formación de nuevas generaciones de ingenieros.

También fue entregada la Beca Arquitecto Marcelo Zambrano 2024 que, en esta ocasión recibió la arquitecta Emilia Avendaño Granados, egresada del Instituto de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), y quien iniciará estudios de posgrado en Master of Conservation of Monuments and Sites en KU Leuven, en Bélgica.