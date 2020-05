Zoológico de Mexquitic clama por ayuda

Se mantiene la petición de ayuda al público, para el zoológico de Mexquitic, ya que al quedarse sin ingresos, se ha complicado la alimentación de los animales, indicó María Eugenia Vilet Castro, directora del zoológico.

El zoológico de Mexquitic se financia con los ingresos que obtiene con las visitas al lugar, sin embargo se encuentra cerrado al público desde el mes de abril debido a la contingencia sanitaria, y los negocios adicionales de la directora también se encuentran cerrados al no ser considerados actividades esenciales, por lo que reconoció que enfrenta una situación complicada para cubrir los cuidados y alimentación de los animales.

Local Cabildo reforzará propuesta de reglamento para protección animal

Vilet Castro indicó que durante este tiempo de contingencia ha solicitado apoyo al Gobierno del Estado, al Partido Verde Ecologista y al Ayuntamiento de Mexquitic, sin embargo los primeros dos no le han dado un sí ni un no, mientras que el Presidente Municipal de Mexquitic se comprometió a apoyarlos pero hasta la fecha no han recibido nada.

Fue por eso que hizo un llamado de auxilio a la población a finales del mes pasado y se tuvo buena respuesta, se pudo cubrir la alimentación para un mes, pero nuevamente vuelve a complicarse la situación, por lo que sigue la petición de apoyo a instancias públicas y a la población.

Explicó que si bien se requiere carne para los felinos, no se pueden recibir donativos debido a que éstos son vulnerables al Covid-19, por lo que en este caso se pide apoyo económico para adquirir la carne con el proveedor autorizado.

Para el resto de los animales, se reciben donativos de alimento para conejo, para pollos, para cerdos, croquetas para perro y gato, semillas de girasol, alpiste, maíz quebrado, arroz, frutas y verduras, alfalfa.

Finalmente, mencionó que el zoológico suele contar con 29 trabajadores para atención al público, pero actualmente sólo cuenta con ocho que se encargan del cuidado y alimentación de mil 500 ejemplares de 79 diferentes especies de animales.