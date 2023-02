Zona Huasteca, la que presenta más desaparición de personas

El Comisionado Estatal de Búsqueda de Personas e Investigación Forense, Leobardo Aguilar Orihuela informó que la zona Huasteca del estado es la que más tiene contabilizados personas desaparecidas, con más de 120 casos.

Sin embargo, específicó que estas cifras pueden variar según los sectores de cada municipio, por lo que no pudo definir una estadística determinada para todo el estado.

Pero clarificó que , a comparación de otros años, las desapariciones actualmente son heterogéneas, lo que quiere decir que la cantidad de hombres y mujeres desaparecidos en San Luis Potosí, están a la par; situación que hace algunos años era impar, siendo los hombres mayormente las víctimas de desaparición.

"En realidad es heterogéneo, son mujeres, hombres y jóvenes por igual. Los patrones de edades de las personas desaparecidas varían , pueden ser desde menores de edad hasta personas adultas mayores", dijo.

Aguilar Orihuela también afirmó que actualmente la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas CEBP, tiene bajo su cargo un porcentaje elevado de emisión de fichas de búsqueda, que no precisamente conllevan una denuncia ante las autoridades, a comparación de las que lleva la Fiscalía General del Estado FGE.

Es decir muchas de estas desapariciones, no precisamente se llevan a cabo bajo la comisión de un delito, sino que son diversos factores los que intervienen en la desaparición. Por ello es importante diferenciar desaparción forzada y no localización de personas.

"Con nosotros se acercan las familias, nos hacen del conocimiento la ausencia, no localización o en su caso desaparción de personas, para que nosotros las busquemos, y ellos manifiestan su interés de no realizar su denuncia. No obstante y a pesar de ello, nosotros comenzamos las diligencias de búsqueda".

Respecto a la forma operativa en la que la CEBP funciona, el comisionado explicó que las acciones de búsqueda que realizan están acompañadas de la asistencia de la Guardia Nacional y Guardia Civil Estatal, esto ante cualquier acción de amedrentamiento o amenazas.

"Pero bueno también realizamos acciones, buscando información de manera discreta para obtener mejores resultados en las prospecciones de búsqueda. Seguiremos trabajando para encontrarles a todos", apuntó.