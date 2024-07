Yolanda Cepeda promete ser una secretaria "4x4" y despachar en Valles

San Luis Potosí tendrá una Secretaria de Turismo “todo terreno”, afirmó Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, quien a unas horas de haber tomado posesión del cargo, puso en marcha reuniones con representantes del sector turístico y planteó ya, una agenda de trabajo para posicionar a la entidad potosina como un destino ideal para los viajeros locales, nacionales y extranjeros.

Luego de que este jueves tomó posesión como Secretaria de Turismo en el estado, Cepeda Echavarría se dijo agradecida con el gobernador del estado “con esta gran oportunidad que me da de estar al frente de esta gran Secretaría; sin duda titánico el trabajo, hoy tenemos un gran líder que nos ha demostrado cómo ama su estado, y nosotros desde la Secretaría no podemos hacer menos”.

Si bien seguirá el plan de trabajo que ya tiene establecido el gobierno estatal, imprimirá su sello a la Secretaría, “soy una mujer 4x4, 24/7, soy una mujer apasionada del servicio público, amo lo que hago, soy una mujer muy leal, muy comprometida con esta gran oportunidad que me dio la vida, que me dio Dios y por supuesto mi amigo Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado; sabemos que tenemos que dar siempre el plus, dar más de lo que se nos indica, pero además esa esencia que caracteriza a esta mujer huasteca, digna representante, y voy a dar todo lo que Yolanda sabe dar: el corazón, mi entrega, mi compromiso, el profesionalismo con el que siempre me he dirigido a la gente, voy a ser una mujer que va a estar muy cerca de la gente, muy cerca de los alcaldes, de los directores de turismo, y muy cerca de otras ciudades del mundo que puedan invertir en este estado maravilloso”.

A TRABAJAR

Muestra de esa disposición, es que desde este mismo jueves por la tarde comenzó a entablar reuniones con representantes del sector turístico, como es el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), y este viernes se reunirá con el Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles para después viajar a Ciudad Valles, donde tomará posesión de la sede central de la Secretaría de Turismo, y encontrarse el sábado con prestadores de servicio de la región Huasteca.

Y es que señaló que una de las indicaciones del mandatario estatal es establecer una relación cercana con todos los involucrados en el sector turístico, por lo que su intención es escucharlos para sumar sus propuestas y necesidades a la agenda de trabajo, “vamos a escuchar a todas y todos, lo mismo vamos a hacer en las diferentes zonas, voy a ser una Secretaria todo terreno, voy a andar en todo el estado conociendo la esencia de cada municipio, porque no es lo mismo hablar de la Zona Altiplano que hablar de la Zona Media, de la Zona Centro, de la Zona Huasteca, todos tienen su esencia que los hace únicos y especiales”.

Es así como se busca promover a San Luis Potosí a nivel nacional y a nivel internacional con todo lo que representa para el mundo, “tenemos muchas riquezas, sótanos, cuevas, ríos, cascadas, una gastronomía inigualable, artesanías que nos hacen sentirnos orgullosos”.

En la agenda está también una visita a cada uno de los alcaldes que representan los seis Pueblos Mágicos con que cuenta San Luis Potosí, “queremos que sepan que tienen una aliada en la Secretaría de Turismo, pero además que sepan que es la instrucción precisa del gobernador del estado trabajar de la mano con ellos, y lo que haya que adecuar o formalizar lo haremos; y vamos a seguir peleando para que haya más Pueblos Mágicos”.

Su llegada a la Secretaría de Turismo no se da “en blanco”, pues ya también se reunió con el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) para instalar una exposición de artesanías tanto en la subsede de Turismo en la Capital potosina como en las oficinas centrales en Ciudad Valles, en donde además los artesanos podrán hacer venta directa de sus productos a los turistas, “vamos a implementar una estrategia de tener los fines de semana presencia en todos lados, porque es cuando más hay afluencia de turistas”.

Una de las principales encomiendas que ha dado el gobernador del estado es que la Secretaría de Turismo se atienda desde la Huasteca potosina, cosa que no tendrá mayor complicación para Yolanda Cepeda –originaria del municipio de Aquismón, donde además fue alcaldesa.

Al asumir este nuevo reto y sumarse al esfuerzo del gobierno del estado, reiteró su convicción de trabajar de la mano con los prestadores de servicio para que se sientan identificados y fortalecidos con la Secretaría de Turismo, “que sepan que va a estar una Secretaria con ellos que se va a sentar en la mesa para tomar acuerdos que impacten en la economía de todo lo que tiene que ver con el turismo de San Luis Potosí”.

