"Ya no somos la autoridad en Pozos", lamenta Galindo

El decreto que permitió la municipalización de Villa de Pozos “deja muy vulnerable a su población”, lamentó el alcalde capitalino, Enrique Francisco Galindo Ceballos, al sostener que tiene muchas dudas de operación, aunque garantizó que mientras se realiza la transición no suspenderá servicios básicos como recolección de basura, agua o seguridad que, sin embargo, tendrán limitaciones.

Reconoció que, al emitirse el decreto de municipalización, él como presidente municipal dejó de tener injerencia, ya no hay delegado y sus trabajadores, aproximadamente 160, están en posibilidades de regresar a la capital o quedarse, “hay también muchas dudas en el tema laboral”, el respeto a la antigüedad, por ejemplo.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

“Villa de Pozos tiene que generar su propio gobierno; yo ya no pudo intervenir en las decisiones de Pozos”, resaltó. “Nosotros ya no somos la autoridad, hoy ya no; (Pozos) es un municipio nuevo, ya no tenemos autoridad para infraccionar en Pozos.

Reconoció que "Comercio ya no puede inspeccionar, Ecología ya no puede inspeccionar y sancionar…”.