Ya no habrá multas por no usar cubre bocas

El diputado Cuauhtli Badillo Moreno afirmó que los ayuntamientos están solicitando cobrar multas por no usar cubre bocas y no respetar otras medidas de prevención ante el Covid-19, sin embargo, no se les va a permitir ya que “no queremos ser coercitivos sino convencer a la gente de que respete las normas por su propia voluntad”

Recordó que el año pasado, en un artículo transitorio de la Ley de Ingresos, los ayuntamientos establecieron multas para quienes no usaran el cubre bocas en lugares públicos y no acataran medidas como la sana distancia, entre otras, derivadas de la pandemia.

“En estas Leyes de Ingresos propusieron nuevamente esas medidas pero no las autorizaremos, las vamos a eliminar porque no estamos a favor de las medidas coercitivas, al contrario, trabajaremos con Secretaría de Salud y Protección Civil para reforzar las acciones de protección; donde sí actuaremos es en temas de protección al medio ambiente y protección a los animales”, expuso.

Integrantes de la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado, analizan las iniciativas de Ley de Ingresos de 29 ayuntamientos, con la premisa de defender los bolsillos de los ciudadanos de aumentos en derechos y aprovechamientos pero promoviendo también que los ayuntamientos mejoren sus ingresos.

El presidente de la Comisión, diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno expuso que los ayuntamientos que corresponden a esta Comisión, presentaron propuestas de ajustes en diversos rubros como infracciones, planeación, entre otros.

“Ya avanzamos de una manera importante, el miércoles seguiremos trabajando en la revisión para definir los dictámenes que serán enviados a Servicios Parlamentarios, a fin de que sean llevados al Pleno en tiempo y forma; se trata de un trabajo serio y responsable el que se está llevando a cabo”.

El legislador expuso que “en su mayoría las propuestas que nos están presentado están bien fundamentadas, revisaremos en dónde se impacta el bolsillo de los ciudadanos, de quienes viven al día, pues aunque no se trata de aumento en los impuestos como tales, sí se proponen derechos y aprovechamientos”.