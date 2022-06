Ya investigan los hechos ocurridos a las afueras del penal de la Pila

A pesar de que el ataque armado registrado la madrugada de este lunes en las afueras del penal de La Pila fue dirigido a sus instalaciones dejando daños principalmente en torres de vigilancia, la vocería del Estado descartó que se trate de una afrenta directa por parte de la delincuencia organizada hacia el aparto de gobierno, sin embargo ya se realizan las investigaciones correspondientes, parte de esas investigaciones abordarían el tema de la pugna por el control de la plaza incluso hacia el interior del penal.

“Esto seguramente será también parte de las investigaciones de acuerdo con la situación”, dijo el titular de la vocería Miguel Gallegos Cepeda, quien agrego sobre si se trató de una afrenta directa, que no puede definirse, aunque existiera indicios balísticos y en los edificios, no sabemos si es fortuito por los disparos o si eran el blanco los edificios o era de otra manera, hasta el momento no se toma como una afrenta directa hacia el gobierno y hacia las fuerzas del orden”.

Dijo que se investigara si este hecho tiene alguna relación con los homicidios registrados en días anteriores en la delegación de la Pila, “hemos sido testigos de que en esta delegación se han presentado algunos casos, y se han dado las instrucciones ya para atender el caso”.

Como parte de las afectaciones derivadas de ese hecho, 13 vehículos de particulares resultaron con daños en sus neumáticos, ocasionados al rodar sobre artefactos poncha llantas arrojados por los perpetradores al emprender huida sobre la carretera 57, y negó que al tiempo se hubiese registrado algún movimiento al interior de las celdas.

“Esto esta investigándose todavía, no se puede confirmar si fue un ataque frontal a los edificios oficiales del gobierno del estado, se hablaba de un presunto movimiento al interior del La Pila, esto es negativo el gobierno en el centro de reinserción está en su totalidad controlado sin mayor problema”.

Gallegos Cepeda dijo que no hubo personas lesionadas ni al interior ni al exterior del penal y de inmediato comenzaron las investigaciones, reiteró que el orden y gobierno que existe en el penal se mantiene, “el centro y la gobernabilidad al interior están controlados”.

El vocero detallo que alrededor de las 5:30 de la mañana se tuvo conocimiento de detonaciones con armas de fuego, y de acuerdo con las primeras indagatorias, el ataque fue perpetrado presuntamente por un grupo delincuencial.

En respuesta, “se organizo un perímetro integrado por elementos de las diversas corporaciones de seguridad; Guardia Civil del Estado, Ejército, Guardia Nacional y policías municipales, a fin de encontrar a los presuntos responsable”.