Ya hay reactivación en la atracción de inversiones: WTC

Después de lo complicado que fue el 2020, por la crisis económica causada por la pandemia del Covid-19, finalmente este año se está reactivando la atracción de inversiones en San Luis Potosí.

Señaló lo anterior el director ejecutivo del WTC Industrial, Michele Porrino, quien indicó que pronto se estarán haciendo algunos anuncios importantes en materia de inversión, por parte del WTC, pues ya hay algunas empresas nuevas en puerta.

El empresario manifestó que, si bien, no es un secreto que el año pasado con el tema de la pandemia se detuvieron las inversiones en el estado, lo cual es entendible, porque había restricciones en algunos países para poder viajar, y eso hacía imposible que los inversionistas extranjeros pudieran venir a conocer el territorio donde invertirían.

No obstante, afirmó que finalmente están experimentando una reactivación en términos de atracción de inversión, pues ya están recibiendo visitas de algunos empresarios interesados, además, una vez que se aprobó y entró en vigor el nuevo T-MEC hubo certidumbre para que los inversionistas pudieran comenzar a planear sus inversiones.

“Se está empezando a reactivar la inversión, aunque no estamos en los niveles de antes, los años 2015 y 2016 los recuerdo con nostalgia porque había veces que no lográbamos atender a todos los inversionistas, y aunque el año pasado todo estuvo muy lento ya este 2021 están empezando a llegar, no sé a qué porcentaje estamos versus esos años, pero ya es importante el movimiento que se está teniendo”, expresó.