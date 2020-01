Ya hay problemas por la CURP en delegación estatal del IMSS

Tres o cuatro de cada diez trámites que se realizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se han en las últimas horas, debido a que los derechohabientes no tienen actualizada su CURP, aunque sí están recibiendo servicios médicos, según reconocieron desde la delegación estatal.

Se reportó a nivel nacional sobre la presunta pérdida de millones de las Clave Única de Registro de Población –conocida como CURP en el país– hecho que ya afecta a los trámites que se realizan en la delegación estatal del IMSS, entidad sanitaria que reconoce que no han aceptado estos documentos si no están actualizan ya que se pueden llegar a registrar fraudes.

La delegación informó que, hasta el momento, sí se ha tenido impacto en cuanto a este tema, sobre todo que tienen que ver en la realización de trámites ante el Seguro Social, se han afectado los trámites de afiliaciones, de seguridad social, pensiones, entre otros.

Desde nivel federal se dieron bajas y les está afectando en los centros de seguridad de social, en el caso de San Luis Potosí, no aceptarán CURP que no estén validadas para no promover el robo de identidad “Curp que no esté validada no se acepta, es reciente este tema, pero nos está afectando en un promedio de 3 a 4 trámites de 10, esto será hasta que se resuelva, el Instituto tiene que asegurar el servicio a la población a través de este documento”, dijo la fuente de la dependencia estatal.

Se apuntó que los servicios médicos se están registrando de manera normal y sólo se han generado problemas en el caso de trámites más avanzados y es por ello que se solicitó que la población acuda a las instancias correspondientes para validar su clave única y evitar afectaciones mayores.