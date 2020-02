Nava “chamaqueó” a los empresarios: Diputado

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado diputado Rolando Hervert Lara, lamentó que algunos dirigentes empresariales se hayan dejado “chamaquear” por el alcalde de la capital y sus asesores, al criticar un proceso legislativo que desconocen como es el del Juicio Político.

Dijo en una conferencia de prensa que lo único que están evidenciando es una intención de justificar las agresiones físicas contra la ex oficial del Registro Civil Teresa Carrizales a quien revictimizan, pero en el Poder Legislativo eso no se permitirá ni se dará un paso atrás frente a la ilegalidad.

“No puede justificarse el acto de fuerza como lo hicieron, una agresión a una mujer es intolerable y más en esa forma que todos vimos en los videos, es vergonzoso, la violencia en contra de las mujeres no puede no debe seguir”, señaló el legislador en referencia a la denuncia presentada por la ex oficial del Registro Civil Teresa Carrizales, que generó una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra el alcalde de la capital Xavier Nava Palacios.

Lamentó que “los empresarios no cuenten con los elementos necesarios ni objetivos para que se hayan manifestado como lo hicieron y criticaran sin razón el trabajo de las y los diputados que integran las comisiones de Gobernación y Justicia, justificando una agresión a una mujer, haya sido en las circunstancias que hayan sido; abonar a la violencia contra las mujeres de esa manera es vergonzoso para las y los potosinos”.

El diputado Hervert Lara reveló que algunos de los empresarios se comunicaron con él para explicarle el contexto en el que se les pretendió manipular, “lo que confirma que fueron ‘chamaqueados’ porque no fueron informados y se pronunciaron sin tener conocimiento objetivo de lo que se trataba, que tiene que ver con dignidad humana y ante la ilegalidad, ni un paso atrás”.

El presidente de la JUCOPO recordó que “la denuncia de Teresa Carrizales generó recomendaciones de Derechos Humanos al señor presidente municipal para atenderlas desde hace seis meses y no se hicieron, lo que demostró que sobra arrogancia, soberbia y no hay ni una pizca de humildad. Se arrastró a una mujer por el suelo, sin cuidar su dignidad, ni los procedimientos, eso es una realidad”.

“Somos humanos y todos nos equivocamos; el Edil debió castigar a los responsables de lo ocurrido y debió pedir disculpas, pero en lugar de eso, hasta el día de hoy, sigue revictimizando a una mujer, que les repito, sufrió violencia y ahí están los videos”.