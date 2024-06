Vuelve a fallar pozo "Aviación"; Interapas hará rebombeo

Siguen los problemas por la falta de agua en la colonia Industrial Aviación y aledañas al salir de operación de nueva cuenta el pozo que abastece esa sección del norte de la zona metropolitana; por lo pronto, se intenta resolver con acciones de rebombeo.

Trabajadores del organismo operador de agua y alcantarillado, Interapas, consiguieron este fin de semana reactivar el rebombeo de agua del pozo “Tangamanga II” hacia el pozo “Aviación” también conocido como “Santa Cruz” que sirve a usuarios de la primera y segunda sección de la citada colonia.

Con ello, se logró suministrar el vital líquido con baja presión a la mayor parte de la zona afectada por la nueva descompostura del pozo; se informó a los usuarios que el rebombeo se activará de las 09:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde

Apenas en abril pasado, luego de varios días fuera de servicio, el pozo “Aviación” fue reactivado al echarse a andar la bomba de succión que se había instalado, con lo que reinició el abasto y que de nueva cuenta hace unos días volvió a afectarse.

En aquella ocasión, gracias al rebombeo del pozo “Tangamanga II”, los vecinos de la Industrial Aviación, al menos la mayoría, no se quedaron sin el vital líquido a pesar que a esa acción solamente se recurrió unas cuantas horas al día.

Se aclaró que no fue necesario el envío de camiones cisterna; sin embargo, sí hubo reportes de algunos usuarios que aseguraban no tener agua vía red; no se dio a conocer por cuánto tiempo se enviará agua a la zona por medio del rebombeo que reinició este fin de semana.

Con respecto a las quejas por el supuesto brote de agua de drenaje al interior de algunos domicilios de la calle 2 de la citada colonia luego de las lluvias, hasta el momento el Interapas no se ha manifestado.

Sin embargo, se recuerda que semanas atrás se realizaron trabajos de desazolve en varios tramos de drenaje del mismo sector, previo a las lluvias, por lo que se sospecha que el problema que padecen varios vecinos podría ser derivado del colapso de algún tramo de drenaje.