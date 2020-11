Vuelan las vitaminas y provocan desabasto; aumenta demanda 40%

Los precios en multivitamínicos y suplementos han aumentado un 20 por ciento su costo

Se ha incrementado un 40 por ciento más la demanda de consumo este mes de Noviembre

Con la llegada de los frentes fríos, los potosinos han incrementado el consumo de suplementos alimenticios y multivitamínicos para reforzar su sistema inmunológico, lo que ha provocado una alza en las ventas de vitamina C y complejo B.

La presente pandemia y la próxima llegada de la temporada invernal han sido uno de los motivantes para que se duplique el consumo de este tipo de cápsulas y ampolletas ingeribles que previenen la baja de defensas, así lo explicó Nora Estela Díaz, asistente farmacéutica.

“Desde que inició el mes de noviembre, fue notable un incremento en la compra de vitamina C y suplementos alimenticios. Muchas personas tienen miedo a enfermarse de las vías respiratorias ahora con el frío, por eso acuden con mayor frecuencia a las farmacias para adquirir este tipo de productos”.

En un recorrido que se realizó en diversas colonias de la capital, como Dalias, El Paseo, Centro Histórico y Morales Saucito, diversas farmacias presentaron escasez de vitamina C, debido a su próspera venta, donde el personal indicó que a comparación del año pasado la compra ha aumentado más de un 40 por ciento.

“Cada laboratorio tiene la obligación de surtirnos stock durante todo el año, sin embargo han sido tantas las ventas, que para que vuelvan a traernos vitaminas y suplementos han tardado más de diez días en suministrar las vitrinas”.

“Lo que más busca la clientela son auxiliares en la prevención de la gripe y resfriados, como la vitamina A, B y C, en presentación en solución. También tabletas de multivitamínicos, cápsulas efervescentes y comprimidos”, relata Nora.

De la gente más asidua a comprar estos estimulantes inmunológicos, se recalcó en diversas farmacias que son madres de familia y personas de la tercera edad, quienes más los adquieren.

Y a pesar de que no tienen un costo accesible, los compran en grandes cantidades. “Lo más barato son las ampolletas que se diluyen en jugos, que tienen un costo de 125 pesos sólo con 5 ampolletas, éstas no duran ni dos días en los estantes son las que más se venden. Después le siguen las tabletas efervescentes que cuestan más de 200 pesos y contienen un total de 10 pastillas. La presentación más costosa de estos multivitamínicos son los frascos de cápsulas que van desde los 560 pesos hasta los mil 200 pesos, dependiendo de la marca, y contienen producto para no más de 15 días de consumo”.

Pero ¿Qué son los multivitamínicos, suplementos alimenticios, fitonutrientes y vitaminas comprimidas?

Según lo informado en cada farmacéutica, lo más óptimo para la clientela sería acudir previamente al médico para adquirir este tipo de productos. No obstante, como su venta es libre y no requieren receta médica la población los adquiere en grandes cantidades y para diversas afecciones.

“Son diversos los laboratorios que se manejan en cada farmacia, no todas mercadean los mismos. Antes de adquirirlos es necesario tomar en cuenta qué función tiene cada uno. Por ejemplo los multivitamínicos, -como su nombre lo indica- son vitaminas y minerales que vienen en pastillas masticables. Sirven como suplemento para las personas que no tienen tiempo de mejorar sus hábitos alimenticios, y buscan obtener los nutrientes que le hacen falta a su cuerpo”.

De igual manera los fitonutrientes son las sustancias químicas que se encuentran en los alimentos y que sirven como antioxidantes. “Pueden venir en diferentes presentaciones, quienes los consumen mayormente los usan para prevenir la diabetes, presión alta y el envejecimiento prematuro”.

Pero el producto más vendido es la vitamina C, “Desde que apareció el Covid-19, la clientela se ha vuelto asidua a comprar este producto, pero desde este mes se duplicaron las ventas. Ésta sirve para reforzar las defensas y el sistema inmunológico. Es necesario que sepan también que su consumo tiene que ser constante, para que el cuerpo resguarde esa pequeña cantidad de vitamina. También hay que recalcar que sirven para prevenir resfriados comunes, mas no para evitar el contagio de coronavirus”, señalaron.

Desde el año 2019 la consultora Euromonitor Internacional, evidenció un alto consumo de multivitamínicos y suplementos alimenticios en Mexico debido a diversas enfermedades crónicas que padece más de 75 por ciento de la población mexicana.

Actualmente el alza en el consumo de este tipo de productos, tiene que ver no sólo con el autocuidado, sino también por el temor de la creciente pandemia por coronavirus, provocando su continua escasez y demanda.

Desde el mes de agosto de este 2020, el presidente de la Sección Especializada en Farmacias de la Cámara Nacional de Comercios, CANACO, Francisco Javier Ramírez, reportó escasez en vitaminas C y D en la entidad potosina, la cual insistió se recrudecería para los meses de noviembre y diciembre .

Hoy la venta se ha duplicado, a pesar de que los precios de estos productos han incrementado, pues la población teme enfermarse aún más en esta próxima temporada invernal.

El Sector Salud pidió a la población consumir vitamina C de manera moderada para reforzar sus defensas, Sin embargo, puntualizaron evitar la ingesta excesiva de la vitamina D como tratamiento preventivo para el coronavirus, pues pueden provocar daños en el organismo humano como cefaleas, náuseas, debilidad e hipervitaminosis.

