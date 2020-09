Votación legitimó elección de Directiva

La legisladora Vianey Montes Colunga expuso que “lo ocurrido el pasado domingo fue un proceso democrático donde participamos los 25 diputados presentes con nuestro voto, estamos acostumbrados a la democracia y hay que darle la vuelta a la página, hay que trabajar para abatir el rezago legislativo y también por la unidad y el respeto”.

“En los dos años como legisladora me he conducido con respeto y esta vez desde la Directiva del Congreso del Estado no será la excepción, sumaremos a todos los grupos parlamentarios, privilegiando siempre el diálogo y consenso que es fundamental para que el Poder Legislativo siga avanzando”, expuso.

Montes Colunga expuso que hay 27 diputados que pueden pensar diferente pero la coincidencia está en mantener la estabilidad del Congreso del Estado y el bienestar de San Luis Potosí, “eso es lo que nos debe mover a todos y por lo que vamos a trabajar en este último año de ejercicio legal de la LXII Legislatura”.

Expuso que “todos estamos conscientes de lo que ocurrió el pasado domingo en la sesión extraordinaria, hubo tres votaciones para sacar una elección adelante pero no se dio por falta de acuerdos y en una cuarta propuesta estuvimos de acuerdo 17 legisladores, pero los 25 presentes emitieron su voto, a nadie se le negó ese derecho”.

La diputada Vianey Montes Colunga afirmó que el voto de las 25 diputadas y diputados presentes en la sesión de periodo extraordinario, le da legitimidad a su elección como presidenta de la Directiva del Congreso del Estado para el tercer año de ejercicio legal y reiteró su compromiso de trabajar con apertura al diálogo y el consenso.

Manifestó que todos los legisladores tienen el legítimo derecho de aspirar a la presidencia del Congreso del Estado y “en ese sentido es un alto honor estar en este espacio, desde donde haremos lo necesario y posible para darle la vuelta a la página y seguir avanzando en el trabajo en favor de los potosinos”.

