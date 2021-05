Visitador de la CEDH acusado de abuso sexual y laboral

Tres trabajadoras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) interpusieron una demanda penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por hechos con apariencia de delitos sexuales y acoso laboral cometidos por un visitador.

El abogado de las víctimas Marco Zavala Galeana dio a conocer lo anterior e hizo un enérgico llamado a la presidenta del organismo Giovana Argüelles para que encabece las investigaciones y se sume a la exigencia para que la Fiscalía General del Estado castigue al responsable que sigue gozando de plena impunidad.

Afirmó que de estos hechos cometidos por el visitador contra al menos tres trabajadoras, cuya identidad ser reserva así como la del responsable, tuvieron conocimiento en su momento los expresidentes Jorge Vega Arroyo y Jorge Andrés Lopez Espinosa, quienes nunca hicieron nada por las víctimas, por lo que deberán ser llamados a comparecer en la carpeta de investigación en su calidad de testigos.

“Se asume una actitud omisa, no es posible que siendo responsables del organismo, en su momento, no hayan tomado cartas y protegido a las víctimas, no obstante que estaban perfectamente enterados de los hechos, y más tratándose de los responsables de velar por los derechos humanos de los ciudadanos y en este caso, de trabajadoras del propio organismo”.

El abuso sexual y acoso laboral cometido presuntamente por el visitador de la CEDH no había sido denunciado penalmente por las afectadas debido a la desconfianza en la autoridad tras la falta de apoyo de dos presidentes del organismo, pero con la llegada de una mujer a la presidencia, creen que la situación cambió y más aún, exigen que Giovana Argüelles sea quien encabece las investigaciones y exija a la FGE el avance de las mismas en el corto plazo.

Zavala Galeana insistió en que la participación de la ombudsperson es fundamental para demostrar qué hay voluntad y compromiso para que las víctimas tengan justicia, sin descartar que puedan surgir más casos.