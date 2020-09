Violencia y corrupción, principales quejas vs policías

El uso excesivo de la fuerza y presuntos actos de corrupción, son las dos causas principales de quejas o denuncias en contra de elementos de seguridad, para interponerlas existen dos vías legales además de la opción de interponerse ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

“Una es por la vía legal ante la Fiscalía General del Estado y la otra es vía administrativa ante la secretaría, en el área de Asuntos Internos, en la Secretaría ni se solapa ni se solapará ningún acto desviado de los compañeros, el llamado es a hacer su trabajo como debe ser”.

Así lo expuso el comisario Jaime Pineda Arteaga quien exhortó al personal policial a hacer bien su trabajo y no actuar fuera de la ley, “es una manera de no encabezar denuncias o quejas ya sea ante la Fiscalía, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ante la propia Secretaría, el que hace bien su trabajo no tiene ningún problema, cuando hay excesos vienen las denuncias”.

Cuando llega una queja al área de Asuntos Internos, se analiza y se turna a la Comisión de Honor y Justicia que esta integrada por un presidente, una secretario general y vocales, todos ellos van en función del área a la que pertenece el elemento imputado.

Las figuras que integran este cuerpo colegiado corresponden al titular de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, o el director de Prevención y Reinserción en caso de tratarse de un custodio, la figura de secretario general recae en la persona a cargo del área de Derechos Humanos de la secretaría, las vocalías se asignan a jefes de grupo u otras figuras de ese nivel.

