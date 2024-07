Villa de Pozos: ¿quién y cómo se gobernará en el nuevo municipio de SLP?

El pleno del Congreso del Estado aprobó el decreto que crea el municipio de Villa de Pozos a partir del 1 de Octubre de 2024, por lo que en un plazo de 25 días naturales, designará un Concejo Municipal que entrará en funciones el 1 de octubre y podría durar hasta el 30 de septiembre de 2027.

Habitantes de Villa de Pozos estuvieron presentes en la sesión y lanzaron porras al votarse el dictamen; afuera, festejaron con cohetes y tambora.

Una vez designado el Concejo Municipal por parte del Congreso del Estado, se llevará a cabo el proceso de entrega-recepción de los recursos públicos entre el Ayuntamiento de San Luis Potosí y el Concejo Municipal, debiéndose observar para tales efectos las disposiciones de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí aplicables a los Ayuntamientos por conclusión e inicio de un ejercicio constitucional.

El Concejo Municipal se instalará el uno de octubre de 2024, observándose las disposiciones legales aplicables a la instalación de los Ayuntamientos.

Hasta en tanto sea instalado el Concejo Municipal, el Ayuntamiento de San Luis Potosí continuará ejerciendo sus funciones y prestando los servicios públicos en la demarcación del nuevo Municipio de Villa de Pozos.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Una vez instalado el Concejo Municipal, será responsable de prestar los servicios públicos, en la demarcación territorial de la nueva municipalidad, a través de los bienes muebles e inmuebles, infraestructura de cualquier tipo, dentro de las que se encuentran la red hidráulica y eléctrica, vehículos, maquinaria, herramientas y demás insumos que el Municipio de San Luis Potosí, sus organismos públicos descentralizados municipales e intermunicipales, y demás entidades públicas, le deba transferir en términos de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

El Ayuntamiento de San Luis Potosí realizará la entrega de toda la información, documentación, expedientes, archivos, y demás recursos públicos que señala la Ley, que correspondan o se relacionen directa o indirectamente con cualquier asunto inherente al nuevo Municipio de Villa de Pozos.

Los trabajadores de base del Municipio de San Luis Potosí que se encuentren adscritos a la Delegación Municipal de Villa de Pozos hasta antes del día uno del mes de enero del año 2024, podrán optar como trabajadores del Municipio de San Luis Potosí, o pasar a formar parte del nuevo Municipio de Villa de Pozos.

El Congreso del Estado expedirá a más tardar el último día del mes de septiembre de 2024, la Ley de Ingresos del nuevo Municipio de Villa de Pozos para el periodo comprendido de entre el uno de octubre al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2024, tomando como iniciativa de ley, la Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potosí para el ejercicio fiscal 2024, e informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la creación del nuevo municipio.

▶️ Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe la información más relevante al momento

No habrá elección hasta 2027

El Concejo Municipal de Villa de Pozos entrará en funciones el 1 de Octubre, como el resto de las 58 administraciones municipales y será designado por el Poder Legislativo, como lo marca la ley, en el periodo de 25 días naturales a partir de la publicación del Decreto de creación, informó el diputado José Luis Fernández Martínez.

El presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado expuso que será el Concejo, quien asuma todas las responsabilidades y obligaciones que tiene cualquier autoridad municipal y estará en funciones hasta que se elijan autoridades mediante una elección.

“No se contempla en ninguno de nuestros ordenamientos llevar a cabo una elección extraordinaria con motivo de la creación de un municipio. Por eso nosotros considerábamos que el tiempo prudente para hacerlo era el año pasado, aprovechando la cercanía del proceso electoral, pero se atravesaron unas suspensiones y eso nos negó la posibilidad de celebrar elecciones en el 2024”.

El diputado Fernández Martínez señaló que “a Villa de Pozos se le va a dar trato de un municipio libre, nosotros vamos a emitir la Ley de Ingresos, que es la facultad del Congreso del Estado con respecto a lo municipal, para el último trimestre del año. Lo tendremos que hacer antes del 30 de septiembre; el Concejo Municipal tendrá que presentarle al Congreso del Estado su proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2025 en el mes de noviembre del 2024”.

Expuso que “hay un proceso de 45 días garantizados para que se lleve a cabo un proceso de entrega y recepción entre el ayuntamiento de la Capital y el Concejo Municipal”.

En los 19 artículos transitorios del Decreto, “está precisado la forma en la que se tienen que transferir los bienes y los males de la delegación de Villa de Pozos; esperemos que sea un proceso terso, que sea un proceso bien llevado, que se ratifique la buena voluntad que ha mostrado el ayuntamiento de San Luis Potosí. Esa simpatía que tiene con que Pozos se convierta en municipio”.

“Sobre todo esperemos que sea muy transparente y que sea en beneficio de los habitantes de esa delegación, que el día de hoy deja de serlo y se convierte en municipio libre; los concejales tomarán la determinación de cómo van a prestar el servicio del agua, si a través de una dirección, a través de un organismo o incorporarse a un organismo intermunicipal”, señaló el diputado Fernández Martínez.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

La municipalización, un reclamo postergado

La diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas, representante del sexto distrito, afirmó que la municipalización de Villa de Pozos responde a un reclamo postergado de cambio, para sentar las bases del progreso y desarrollo en beneficio de todos sus habitantes.

“Todos tenemos diferentes reacciones y sentimientos hacia el cambio, pero en vez de ver el cambio como algo negativo, debemos aprender a verlo como una oportunidad, un momento de darle un giro a nuestras vidas”, expuso.

Durante su intervención en tribuna a favor del dictamen que propone la municipalización de la delegación de Villa de Pozos, la legisladora expuso que “quejas, incertidumbre, inconformidad, desacuerdos, enfado, frustración, son palabras que se han escuchado por años de abandono”.

“Son tantos los temas que siempre han estado allí pendientes y que durante un sinfín de administraciones vuelven a quedar en el aire y a perderse, quedándose en el olvido, todo ello va restando y mermando en situaciones que solo la gente que lo vive, lo entiende”, dijo.

La diputada Aradillas Aradillas manifestó que “nuestro compromiso como legisladores y representantes del pueblo y en mi caso como habitante de Pozos, es ayudar y abonar para luchar por las causas que la sociedad necesita y anhela”.

“Mi compromiso esencial como su representante popular es apoyar la lucha permanente de sus necesidades, porque ustedes me han dado ese lugar con su voto de confianza y no cederemos a intereses personales ni partidistas, las necesidades del pueblo no deben postergarse ni mucho menos ponerse en segundo plano”.

Apuntó que “por encima de cualquier interés, resulta innegable que la vida de los seres humanos en un territorio específico hace delimitar las respectivas esferas de poderes individuales, familiares y sociales. La municipalización de Villa de Pozos responde a una serie de necesidades individuales y colectivas de los propietarios de las viviendas, comercios, empresas y distintos inmuebles que conformarán el nuevo polígono”.

“El impulso a Villa de Pozos debe ajustarse a la realidad social y trascender los objetivos teóricos ilimitados, dando prioridad a las funciones sociales de esta actividad y resolviendo las metas mayores que involucren la participación efectiva de los ciudadanos como población”.

Puntualizó que “en este nuevo gobierno encabezado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, en el que es de vital importancia impulsar políticas públicas, así como acciones que encarrilen a la población hacia el progreso y desarrollo social, de lo cual una parte esencial es la coordinación de los tres poderes del Estado y así juntos coadyuvar en la construcción de un San Luis Potosí más igualitario y preparado para los desafíos que hoy se encuentran”.