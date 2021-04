Vigilancia estrecha en las zonas de vacunación

Elementos de Seguridad Pública del Estado, realizan patrullajes preventivos y de vigilancia a pie tierra y en carros radiopatrullas en los diferentes lugares donde se aplican las vacunas anti Covid-19.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

El dispositivo de seguridad en la zona metropolitana con motivo de la vacunación se realiza de manera coordinada con policía municipal de la capital y de Soledad, así como con autoridades de la SEDENA y Guardia Nacional.

El propósito es salvaguardar la integridad de quienes acuden a los diferentes puntos de vacunación contra Covid-19, apoyar a la población en caso de requerir algún auxilio, proteger la integridad del equipo de trabajo, vigilar la operación y resguardar el producto hasta su aplicación, a la vez, inhibir la comisión de hechos constitutivos de delito.

También se les comisionó a verificar que la población cumpla con las medidas sanitarias de protección antes, durante y posterior a la aplicación de la vacuna, exhortando a la población a respetar los lineamientos establecidos por la Secretaría de Salud, para realizar un proceso ágil, eficaz y consciente, evitando hacer filas fuera de los horarios establecidos que son de las 09:00 horas a las 17:00 horas, y sobre todo a respetar la sana distancia.

La SSPE recomendó a quienes en los próximos días acudirán a aplicarse la vacuna, llevar una botella de agua, una sombrilla para resguardarse del sol, si acude a un puesto de vacunación peatonal, llevar un banco o silla pequeña.

Es importante también que tengan a la mano los documentos solicitados para acceder a la vacuna, que son: la hoja de registro ante el portal de Gobierno de México, CURP, identificación oficial con fotografía (INE, INAPAM, pasaporte, licencia de conducir), en caso de que en la identificación no aparezca la dirección actual, deberá de presentar un comprobante de domicilio vigente.

Los centros de vacunación en la capital potosina se localizan en el auditorio de la Renovación Moral del Parque Tangamanga II, Centro Cultural Bicentenario y Centro Deportivo de Alto Rendimiento “Plan de San Luis”, todos con acceso peatonal, además en el estacionamiento de la FENAPO y estadio Alfonso Lastras Ramírez, se cuenta con acceso peatonal y vehicular.

En Soledad los centros de vacunación se ubican en la Escuela Primaria Pedro Montoya y en el Centro Internacional de Convenciones IECE.

Se hace hincapié en que el proceso de vacunación es totalmente gratuito y no solicita ningún tipo de pago ni en efectivo ni a través de depósitos, en caso de alguna situación semejante se alerta a la población a no caer en esta estafa, no hacer ningún pago y reportar inmediatamente a través de las líneas de emergencia.

