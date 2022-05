Viene una grave recesión económica; México ya tiene síntomas: Konishi

El poco crecimiento económico en lo que va de la administración federal, que incluso podría ser de cero al final del sexenio, es producto de las políticas económicas equivocadas, limitadas y sesgadas que se han implementado, con el argumento de que los empresarios acaparan la riqueza y los pobres son los afectados.

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado, diputado Héctor Mauricio Ramírez Konishi se refirió a los recientes reportes sobre el crecimiento económico que pronostican una situación preocupante porque no rebasa el 2.0 por ciento y el acumulado al final del sexenio sería de cero por ciento.

“Todo esto es consecuencia de las malas decisiones que se tomaron al afrontar la pandemia y no apoyar a quien genera los empleos, el seguir viendo al empresario como quien genera conflicto o se lleva el dinero a la bolsa, sin entender que es el que paga los impuestos y crea empleos”.

Además, dijo el diputado, ese crecimiento tan bajo podría derivarse de lo que está por venir, porque estamos inmersos en cuatro crisis al mismo tiempo que nos afectará; una es la inflación que ya se está viviendo, que afecta a los que menos tienen y que pulveriza cualquier ajuste salarial.

El conflicto armado entre Rusia y Ucrania va a generar escasez alimentaria, se dejan de producir granos y eso tiene un impacto a nivel mundial y por supuesto que México ya lo está resintiendo; la crisis económica pos pandemia y la crisis climática con serios problemas de escasez de agua y temperaturas promedio arriba de 35 grados centígrados, como ya lo estamos viviendo.

Ramírez Konishi añadió que “todo se puede complicar sin un gobierno visionario que no esté pensando solamente en las elecciones de este año, el que viene y el 2024, si es así no vamos a tener un horizonte sano para nuestro país, y si no nos preparamos, estamos en la antesala de una recesión grave”.

“La estocada a nuestra economía sería una recesión mundial que no podríamos soportar, por eso es importante que se modifiquen las políticas, las medidas, la forma de actuar, los indicadores ya nos advierten del problema y si no aprendemos ahora, las consecuencias ya las conocemos”, puntualizó.

