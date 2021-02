[Video] Zipizape en MORENA

Siguen los conflictos al interior de MORENA en San Luis Potosí al registrarse un zipizape entre seguidores de la lideresa sindical Francisca Reséndiz con el presidente del partido Sergio Serrano y la ex pre candidata Paloma Aguilar en la sede partidista, por realizar una reunión a la que no fueron convocadas todas las ex pre candidatas al gobierno.

La reunión en la sede del partido con Sergio Serrano, la diputada Maria Luisa Veloz, Paloma Aguilar y Lucy Lastras era para analizar la imposición de Xavier Nava como candidato y preparar los mecanismos políticos y legales para impedir que represente los ideas de la 4T, “cuando es evidente que representa todo lo contrario y no podemos permitirlo”.

Local MORENA presenta a Xavier Nava como precandidato a la alcaldía de SLP

Afuera del partido, los seguidores de Francisca Reséndiz realizaban una protesta y querían tomar el partido, molestos con su líder nacional Mario Delgado “por la forma en que está haciendo las cosas”, cuando se dieron cuenta de la reunión y como su lideresa no fue invitada, decidieron entrar y reventar el encuentro.

Le reclamaron a Paloma Aguilar no a unirse a la lucha de Francisca Reséndiz en su manifestación contra la imposición de la candidata al gobierno del estado, insinuando que estaría apoyando a Mónica Rangel Martínez y negociando la candidatura a una diputación federal, lo que la morenista negó.

"No se está negociando nada, yo no tengo intención de participar en un proceso electoral, yo apoyo a los militantes al partido, no se ha expresado en una sola ocasión el apoyo a ninguna otra candidata, ni a ningún otro candidato", sentenció Aguilar, quién manifestó su apoyo a los simpatizantes y militantes que mantienen tomadas las instalaciones del partido, asimismo mencionó que dará su apoyo a los morenistas que se registrarán por alcaldías y por alcaldías y diputaciones locales.

Por su parte el dirigente estatal de MORENA Sergio Serrano, fue cuestionado acerca de la reunión en la que se convocó a ambas ex precandidatas, a lo que respondió que fue para tratar asuntos del funcionamiento del partido, mientras los simpatizantes morenistas le cuestionaron que no se haya convocado a las otras ex pre candidatas al gobierno del estado.

"Yo acabo de hablar con Francis, ella está por allá y acabo de hablar con ella... Por aquí andaba Marcelina Oviedo... Morena como partido en San Luis Potosí tiene que seguir", expresó Serrano Soriano, mientras los simpatizantes le advirtieron que el partido podría llegar a desaparecer en la entidad.

Leer más de El Sol de San Luis

Local Leonel Serrato ya es “gallardista”

Local Ex pre-candidata de Morena inicia marcha contra Mario Delgado