(Video) Turista se equivocó en calle Othón y por poco provoca accidente

Una turista de Guadalajara, Jalisco por poco choca en la calle de Manuel José Othón y Morelos en el centro histórico de la capital de San Luis Potosí al circular en sentido contrario.

Un agente de la Policía Vial detuvo el paso de la desorientada visitante quien reclamó a la autoridad la falta de señaletica; “pues cómo no nos vamos a equivocar los turistas si no hay ninguna placa que me indique el sentido de la calle, mucho menos pintura sobre el pavimento, se promueven como destino turístico pero no tienen lo básico para los visitantes”.

Y es que el uniformado intentó regañarla pero la señora descendió, visiblemente enojada, de su vehículo Volkswagen Pointer color gris para encararlo

“Estoy muy molesta, no puede ser que ni el sentido de las calles tengan indicado”, expresó la señora Macrina Abascal

Luego de la discusión la señora atendió la instrucción del agente, se echó reversa y siguió su camino, no sin antes generar tremendo caos vial

El suceso puso en evidencia las deficiencias en materia de señalización vial en San Luis Potosí, en perjuicio no solo de turistas, sino también de los propios habitantes