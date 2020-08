[Video] Sobrevivientes del Covid-19 y familiares llevan mariachi y porras al Hospital Central

“San Luis no bajes la guardia, sigue adelante, toma las medidas necesarias, la gente muere de forma muy triste, muere sola ahí dentro sin un familiar cercano, muere sin verlos, San Luis cuídate, nosotros la pasamos mal afortunadamente lo logramos, pero mucha gente no”.

Este fue el llamado de sobrevivientes de Covid-19, quienes con lágrimas inundando sus ojos, con nudos en la garganta que por momentos impedían articular palabra, pero sobre todo con profundo agradecimiento, junto con familiares de personas hospitalizadas en el Hospital Central, agradecieron con mariachis y porras, la atención del personal médico militar a cargo del nosocomio.

Eran las 18:00 horas cuando con globos, mantas y pancartas familiares y sobrevivientes comenzaron a reunirse y escoltados con mariachis se dirigieron hacia la entrada principal del área Covid del Hospital Central.

Luego de ser bienvenidos por el director Teniente Coronel de Infantería D. E. M. José Alfredo Jiménez Bermúdez, los dirigió al estacionamiento de una plaza comercial a un costado del hospital, para que médicos y enfermeras de turno así como algunos pacientes, pudieran ser partícipes del agradecimiento.

A Sergio Bravo Ornelas y Carlos Monroi, la palidez en sus rostros por los estragos de la dura enfermedad, no impidió que sus rostros reflejaran la angustia de verse muy cerca de la muerte, y con lagrimas en los ojos llamaron a la sociedad potosina a no minimizar el Covid.

“Es una enfermedad muy dura, de repente no le damos la importancia pensamos que es una simple temperatura, pero luego y en corto tiempo se convierte en una situación muy delicada”, comentó Carlos Monroy, “no se desatiendan”, llamó a la sociedad.

“Podemos decirles de viva voz gracias a Dios, a los doctores del Ejército que están ahí dentro, a su buena atención sobrevivimos, pero no es para que se baje la guardia, de todo corazón que nadie pase por lo que nosotros pasamos, protéjanse, usen cubrebocas, con esta enfermedad los doctores luchan contra algo que desconocen, por favor toda la sociedad cuídense, esto no es fácil pasarla, no es un juego cuídense, que la sociedad tome conciencia, nosotros la pasamos mal afortunadamente lo logramos, pero mucha gente no”.

Al mariachi, a las porras y a las ovaciones de agradecimiento, se sumaron con sus claxon, conductores que pasaban por el lugar, vitoreando también a las porras al personal medico militar del Hospital Central.

Mientras, al interior del Hospital y cubiertos con trajes especiales, caretas, goggles guantes y cubrebocas, médicos y enfermeras saludaban y agradecían el detalle, también hubo pacientes que pudieron acercarse a los ventanales a observar.

Al agradecer el detalle, el director del Hospital, el Teniente Coronel Jiménez Bermúdez dijo que esa muestra de agradecimiento fortalece el espíritu de servicio de personal que con vocación cumple las 24 horas con su deber de velar por la salud de los pacientes.

“El Ejército mexicano y los profesionales de la salud siempre van a estar pendientes de los pacientes, para nosotros es un triunfo ver sus sonrisas y ver que pueden regresar a sus casas en mejores condiciones, estamos muy emocionados, agradecemos que mano a mano luchemos juntos por la salud”.

Entre las personas hospitalizadas se encuentra el ex alcalde panista de Rioverde, Hilario Vázquez Solano y su esposa, a quienes espera llevarse con vida,su hijo Hilario Vázquez quien es el comandante del Cuerpo de Bomberos de Rioverde.

