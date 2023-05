[Video] Rosaura, Policía de Investigación pide justicia para sus hijos

Descubrió una red de corrupción policial en el 2020

Ser Policía de Investigación es un trabajo difícil y peligroso, aún más, siendo mujer y madre de familia como la comandante Rosaura, quien luego del asesinato de dos de sus hijos, hoy lucha para que la muerte de una de ellos sea tipificada como feminicidio.

Su lucha comenzó en noviembre del 2020, cuando un grupo delincuencial armado conformado, según las versiones oficiales de la Fiscalía General del Estado, por policías ministeriales, arribó a su hogar en las inmediaciones del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez y el cual le arrebató la vida a dos jóvenes, un hombre y una mujer, de 20 y 18 años de edad.

"Estoy emprendiendo mi lucha, en busca de la justicia para mi hija Daniela, quien fue asesinada el 11 de noviembre del 2020. Yo soy Policía de Investigación y por haber hecho mi trabajo bien y haber descubierto una red de corrupción policial, unos hombres se presentaron en mi domicilio , y en el interior atacaron a mis tres hijos, de los cuales fallecieron dos".

Para Rosaura, ser madre y víctima colateral del homicidio de sus dos hijos, ha significado para ella una guerra diaria contra el dolor y la impunidad, dentro de un sistema para el que ella trabaja y considera no puede brindarle justicia a ella y a su familia.

"Siempre trabajé con víctimas y ahora yo soy la víctima. Nunca te pones en ese lugar hasta que te pasa, hasta que entiendes lo difícil que es comprender o llegar a buscar justicia, viviendo con el dolor día a día y ver qué tan omisas son las autoridades".

Abogada, con 24 años de experiencia desarrollada dentro de la Policia de investigación de la FGE, consideró que este proceso que enfrenta ahora como madre víctima por la obtención de justicia, verdad, reparación del daño y no repetición, es la respuesta de un conjunto de irregularidades de personajes que en lugar de velar por la seguridad de la ciudadanía, conspiran y encubren a la delincuencia organizada permanente en el Estado.

"Yo soy abogada, conozco de leyes, tengo de 24 años de antigüedad en el trabajo como Policía de Investigación y aún así no he obtenido la justicia, sigo en la lucha , pues aún no hay sentencia, tan solo hay policías vinculados a proceso, también civiles vinculados a proceso y pues el fiscal dice que ya hubo detenidos pero eso no es todo".

Rosaura, quien recuerda a sus dos hijos con amor y anhelo, señaló que por ahora se mantiene alerta pues sigue siendo amenazada por diversos grupos de la delincuencia organizada, a pesar de contar con medidas de protección, por lo que la fecha principal que enmarca los festejos del mes de mayo, la pasará, como desde hace dos años, exigiendo justicia para sus hijos y para que la muerte de su hija sea tipificada como feminicidio para que así los implicados en este hecho reciban una sentencia condenatoria mucho más severa.

"Tengo medidas de protección porque he sido amenazada y pues han querido matarme, tal vez estorbo para este porque estoy descubriendo todo esta situación que existe dentro de la misma Fiscalía y de la Policía de Investigación hace.

Por ahora esta madre y también comandante, espera que su petición sea atendida tanto por la FGE y autoridades gubernamentales, ya que por ahora solo ha Sido acompañada por la colectiva de madres víctimas indirectas del feminicidio, Por Ella, Por Todos y Por Nosotras, para difundir su caso y la el contexto de los hechos que cobraron la vida de sus hijos.

"Por supuesto, extraño a mis hijos y esta historia no ha Sido facil para mí contarla ni vivirla. Estas fechas son dolorosas y compleja para mi. Mi historia la doy a conocer porque no quiero el día de mañana morir o que me maten, quiero que la gente sepa quién fui, una madre de familia.que exigió justicia para sus hijos"

Actualmente, según lo señalado, el caso de la joven Daniela continúa en observación, debido a que su muerte envuelve particularidades que ameritan fuertes investigaciones.

"Apenas ahorita acabo de tener una asesoría de la Defensoría Pública Federal , ya que hay un acuerdo donde pueden intervenir la Defensoría Pública Federal para casos de feminicidio, entonces apenitas estamos viendo que se puede hacer. Por lo pronto me.han estado apoyando y espero que el trabajo que se realice, se juzgue con perspectiva de género para que la muerte de mi hija la.tooifiqjen como Feminicidio ".

Rosaura es el reflejo de aquellas madres de familia que enfrentan el duelo forzoso y doloroso tras el asesinato de un hijo o una hija, madres que luchan día con día por la obtención de justicia.