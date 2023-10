[Video] Piden a la COEPRIS verificar las pipas del Interapas

La presidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, diputada Dolores Eliza García Román, señaló que el INTERAPAS no está proporcionando agua de calidad en los domicilios, ya que las pipas que utiliza para su almacenamiento y traslado no cumplen los requisitos de higiene que exige la norma.

“Tenemos un director del organismo operador del agua que, desde que tomó las riendas, no hemos sabido de él, nunca ha informado ni publicitado las acciones que lleva a cabo, no sabemos lo que se hace y no solamente nosotros como diputados, sino los propios ciudadanos”, dijo.

La legisladora añadió que “con esta situación del estrés hídrico que ha estado viviendo el estado y que el municipio de San Luis Potosí lleva sus pipas de agua a cada domicilio, es una pena que no lleven agua de calidad a cada ciudadano. Esto está muy mal, ya que ellos deben de cumplir todas las normas para que llegue este líquido de la mejor manera posible y que exista salud”.

García Román manifestó que “por eso estamos como estamos de alguna manera, por no cumplir las normas de calidad correspondientes y eso puede ocasionar perjuicios graves a la salud”.

“Por eso hago un llamado a la COEPRIS para que verifique si las pipas cumplen las normas de calidad y si el agua realmente se puede consumir, porque no se puede poner en riesgo la salud de las personas, al tomar probablemente agua con diversos minerales”, dijo.

Pidió a los funcionarios del organismo de agua potable que informen a los ciudadanos sobre las medidas que toman para garantizar que haya agua de calidad, ya que de lo contrario prevalecerá la incertidumbre.