[Video] Mujeres piden justicia para Ale García

La muerte de Alejandra García -una joven madre de 20 años de edad-, se ha convertido en un lastimoso hecho que ha enmarcado la máxima expresión de violencia de género de este inicio de año 2021 en el Estado potosino.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

A pesar de que su victimario, José Bernardo “N” se encuentre hoy detenido y vinculado a proceso por este deleznable feminicidio cometido el pasado 17 de enero en el municipio de Rioverde, S.L.P., la familia de Ale García no tiene tranquilidad y hoy más que nunca busca la pena máxima para este feminicida.

Es por ello que este viernes se organizó una marcha en memoria de Alejandra García, para mantener viva su presencia y sobre todo la lucha de su familia por visibilizar su caso y exigir a las autoridades todo el peso de la ley para con su agresor.

Esta marcha fue convocada por el colectivo “Aquelarre Valles”, una agrupación de jóvenes feministas que se han mantenido en comunicación constante con la familia Resendiz García y quienes decidieron realizar este evento, para mantener en la mira el caso de Ale García y que el culpable no quede impune y reciba el castigo que merece.

La señora Dora García madre de Alejandra, mencionó para El Sol de San Luis, que en un primer instante desconocía que se realizaría una marcha, pero al mantener contacto con esta colectiva organizadora del contingente, se animaría a viajar de su lugar de origen (municipio de Rioverde), a la capital para encabezarlo.

“Todo este proceso ha sido difícil, pero me reconforta saber que hoy no estoy sola. Que hay jóvenes que están dispuestas a ser la voz de mi hija Alejandra”

“Tengo sentimientos encontrados, estoy triste, pero al mismo tiempo sorprendida de ver tanto apoyo de las jóvenes, madres, trabajadoras y de personas que no conozco, que se unen para exigir justicia para Ale. Me encuentro agradecida con toda la gente que me ha estado ayudando y que no me han dejado sola, que están en todo momento. Sus muestras de cariño, su soporte y lucha, me han demostrado lo querida que era mi hija”.

Una de las exigencias de la familia Resendíz García es que al imputado se le condene con una pena máxima para que purgue el delito que cometió, “Únicamente lo que le pido a las autoridades que hagan bien su trabajo ,y que se haga justicia. Como madre pido la pena máxima y si hubiera cadena perpetua para él, sería lo mejor para nosotros. Que no salga nunca y no quede en libertad”.

Otras de las peticiones que se solicitan a la FGJ y al Estado, es la obligatoriedad que tienen para combatir y tratar de erradicar la violencia de género que padecen cientos de mujeres en la entidad, la solución de casos y carpetas de investigación sobre feminicidios y muerte violentas de mujeres, y por último modificar protocolos de atención oportuna ante denuncias de violencia y acoso.

Palacio Municipal sería el punto de reunión para comenzar el contingente en punto de las 4 de la tarde, para así dirigirse directamente hasta la Fiscalía General de Justicia del Estado, una marcha pacífica, con las medidas sanitarias y de protección necesarias, y exclusivamente de mujeres.

Al llegar el contingente se gritaron consignas que anunciaban lo doloroso que es para las mujeres padecer la violencia que les aqueja día con día, abrazadas, encapuchadas, unas más como observadoras, fueron testigas del dolor de una madre que exige justicia para su hija.

Esta marcha -como muchas otras- fue trazada por el dolor y el pensamiento trémulo de no saber a Ale Gacía viva cumpliendo sus sueños y amor por maternar a su pequeña de tres años. La señora Dora estuvo acompañada de madres víctimas de feminicidio como la señora Susana García (madre de Lupita Viramontes víctima de feminicidio) y la señora Esperanza Luccioto (madre de Karla Pontigo, víctima de feminicidio), donde ambas manifestaron su impotencia al saber que hoy día la impunidad cobija y perpetua prácticas violentas que merman la calidad de vida de las mujeres.

En los alrededores de la Plaza de Armas un total de más de 100 jóvenes realizaron un memorial en nombre de las víctimas de feminicidio, donde dispusieron pancartas con los nombres de mujeres víctimas de la violencia feminicida en el Estado.

Por último este mitin-marcha fue un recordatorio para la sociedad y las autoridades que el tratar de erradicar la violencia de género siempre debe ser de la mano de los organismos e instituciones que tienen la obligación de velar por los Derechos Humanos de las Mujeres.