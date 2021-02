[Video] Mónica Rangel es registrada como candidata al gobierno por MORENA

La doctora Mónica Liliana Rangel fue registrada como aspirante al gobierno del estado por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), a través de un representante ya que decidió no asistir personalmente al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC).

Fue su representante Aaron Cedillo Rodríguez quien entregó la documentación en el organismo electoral. La ley no obliga al candidato a presentarse físicamente e incluso posibilita el registro por la vía electrónica de ser necesario, situación que fue aprovechada por el equipo de la doctora.

Posteriormente en un céntrico café, Mónica Rangel habló ante los medios de comunicación y presentó su constancia de registro; rechazó que haya decidido no acudir por la posibilidad de protestas en su contra y aclaró que fue porque debido a la pandemia no se deben hacer actos masivos.

“Soy congruente y mi prioridad es no poner en riesgo a la gente, es un proceso que se tiene que llevar a cabo con una responsabilidad muy grande, de tal manera que estamos listos para arrancar la campaña en marzo, eso es lo importante, que la cuarta transformación se haga realidad en San Luis”.

Al salir del restaurante y antes de abordar su camioneta, Mónica Rangel fue increpada por Teresa Carrizales, la activista que aparece en eventos públicos para insultar a funcionarios y perseguirlos; le exigió a gritos que sea “empática” mientras la doctora la veía con cara de sorprendida hasta que logró subirse al vehículo para retirarse.

En el organismo electoral se presentaron manifestantes de MORENA más tarde, identificados como seguidores del diputado Pedro Carrizales “El Mijis” y desplegaron una manda con la leyenda “no a la imposición”; la doctora representa el cuarto registro de candidatos al gobierno de SLP hasta el momento.

La protección de la salud de todos los potosinos, deber ser una prioridad durante el desarrollo de las campañas políticas por la gubernatura, dijo Mónica Rangel al convocar a la responsabilidad de todos los participantes de la contienda, y evitar situaciones de riesgo a la salud.

“Yo no puedo ser incongruente con todo lo que dije los últimos meses, cuando pedí reforzar la sana distancia, evitar aglomeraciones, no exponer la salud. La epidemia es de alto riesgo, no queremos volver a semáforo rojo, afectar las actividades productivas y que impacte en forma muy negativa en la economía y en el empleo”.

Rangel expuso que por esa razón, para ser congruente con sus postulados, no acudió en persona a registrarse como candidata de MORENA a la gubernatura de SLP, ni convocó a simpatizantes, ni tampoco realizó un evento masivo.

Rangel Martínez afirmó que su campaña será propositiva, muy diferente y que innovará en la forma para acercarse a los votantes.

