(Video) Licencias de Conducir gratis, triunfo de los potosinos: J.Guadalupe Torres

Como parte de los compromisos del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, este jueves, fue aprobada por el Congreso del Estado, la iniciativa promovida por el Jefe del Ejecutivo para dar gratuidad a las licencias de conducir, situación que entrará en vigor el próximo lunes.

“Es un triunfo, más que de la administración, de los potosinos, el señor Gobernador empeñó su palabra para que esto sucediera, hacemos un reconocimiento, desde luego, al Poder Legislativo”, señaló el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez.

José Guadalupe Torres Sánchez / Juanita Olivo

Agregó que los legisladores, a través de un análisis exhaustivo, puntual y rápido, pero sobre todo anteponiendo siempre los intereses de los potosinos, decidieron aprobar la iniciativa para que las licencias de conducir sean gratuitas y permanentes.

“Ya no tendrán que andarla tramitando de manera periódica, sino que esta no va a tener un vencimiento, estamos muy contentos porque a partir de ya, los potosinos no van a tener que erogar ningún centavo por tener que obtener su licencia”, afirmó.