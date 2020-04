(Video) La serenata llega ahora a Palacio de Gobierno

Trompetas y guitarras sonaron esta frente al Palacio de Gobierno, pues los mariachis se presentaron a pedir apoyo del gobierno estatal, ya que en el Ayuntamiento les informaron que se agotaron los apoyos y no hay fecha para una nueva entrega.

Luego de haber acudido en tres ocasiones al ayuntamiento capitalino, los mariachis no quedaron entre los beneficiarios de la primera entrega de los programas emergentes, por lo que este viernes recurrieron al gobierno del estado y a las puertas de Palacio entonaron diferentes melodías con la intención de ser escuchados por las autoridades.

Al respecto, Luis Antonio Zacarías Ríos, representante de los mariachis, explicó que para la gran mayoría de los músicos, esta es su única fuente de ingresos, y aunque al ver sus protestas hay quienes han sugerido en redes sociales que hagan marketing, para ellos no es posible, pues su trabajo implica estar en el lugar, ya sea para alegrar un festejo o para acompañar en su dolor a quienes pierden a un familiar, lo cual en estos tiempos no pueden hacer.

Señaló que “no se trata de que nos mantengan, venimos a pedir un apoyo especial porque la situación lo amerita”, por lo que esperan ser beneficiarios de apoyo económico o de un “crédito a la palabra” que ya después verán cómo pagar.

Manifestó que en l Ayuntamiento no les cerraron por completo la puerta, pero les informaron que no hay fecha para recibir más recursos para los programas emergentes, “dicen que no saben cuándo va a llegar más presupuesto, ya no es esperarnos una semana o 15 días, va a llegar cuando ya esto se haya acabado”.

Es por eso que ahora buscan ayuda del gobierno estatal, y adelantaron que de no ser escuchados en el Palacio de Gobierno, acudirán a la 1 de la madrugada a llevarle serenata al gobernador a las puertas de su casa, aunque también hubo algunos de ellos sugieren cerrar vialidades.