[Video] Inmortalizan memorial a víctimas de feminicidio

Con emotivo corto documental realizado por la fotógrafa y artista visual Carolina Quintanilla, Instancia para las Mujeres San Luis Potosí, inmortalizó el memorial colectivo realizado a nombre de las víctimas de feminicidio en el Estado, realizado el pasado 29 de octubre.

En este trabajo audiovisual se relata durante más de tres minutos, la lucha de las madres y familias por la obtención de justicia para sus hijas, madres y hermanas, quienes les fueron arrebatadas por la violencia feminicida.

Local Prevalece una mayor carga de labores de la casa en las mujeres: especialista

De igual forma cada plano muestra la colectividad de diversas organizaciones, activistas, asociaciones y, mujeres que luchan y velan por sus Derechos Humanos. Abrazos, lágrimas y cantos inundan la pantalla, y evidencian la tristeza de su voz trémula al recordar a las que “ya no están”.

Para la realizadora de este trabajo documental, este video está repleto de emotividad, “El estar allí, ver los retratos de Karla, Samara, Nataly, Susana, ver tantas cruces rosas que no representan ni a la mitad de compañeras que nos faltan, fue y será siempre un nudo en la garganta, impotencia, tristeza, rabia. Sin embargo, escuchar a las madres que siguen pidiendo justicia a las autoridades para sus hijas, verlas abrazándose entre ellas, acompañándose en el dolor, diciéndonos constantemente “las queremos vivas y seguimos en la lucha” es un revuelo de emociones, es entonces cuando sabemos que no podemos parar que hay un camino muy largo y difícil, pero que no lo recorreremos solas”.

De igual modo el memorial que se expone en el video fue un torbellino de emotividad pues, en sus propias palabras, representa el dolor colectivo y la rabia organizada que se materializa en un abrazo entre mujeres, en una canción, en un mural, en un bordado que lleva el nombre de la hija desaparecida.

Esta documentación gráfica forma parte de la “Jornada por la Memoria, Justicia y Reparación”, proyecto donde por medio de la apropiación del espacio público y una serie de actividades, que desde el arte colaboran en la construcción de procesos de memoria y justicia para las mujeres víctimas de la violencia feminicida. El video ya está disponible a través de las redes sociales de la Instancia para las Mujeres San Luis Potosí o en el siguiente link: https://www.facebook.com/InsMujeresSLP/videos/2860720334146694

Te puede interesar esta nota: Mortal atentado contra hijos de policía en colonia "La Lomita"

Leer más de El Sol de San Luis

Local Encuentran indicios de madre e hijo desaparecidos

Local Alza la voz, familia de lupita; "queremos justicia para todos los feminicidios"