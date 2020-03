[Video] Gobierno Federal protegerá 100 mil has de la Sierra de San Miguelito: AMLO

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador afirmó en su conferencia mañanera que prepara la protección de 100 mil hectáreas de la Sierra de San Miguelito, en base a un estudio que realiza la Universidad Nacional Autónoma de México y a las peticiones de ciudadanos respaldadas por el gobernador Juan Manuel Carreras.

Dijo que también se apoyará “mucho” a la huasteca potosina y se pondrá en marcha el programa “Sembrando Vida” para plantar árboles frutales y maderables, lo que va a significar empleos para ejidatarios y pequeños propietarios, “estamos cuidando e agua, ya no se permítela contaminación y todas las denuncias se están atendiendo”.

Local [Video] Gobierno federal abre la cartera en SLP

“Que no nos confundan, no somos los mismos, aquí en San Luis la Minea San Xavier se acabó el cerro que era el escudo de San Luis –San Pedro- y hubo protestas, no muchas por cierto, pero no se detuvieron, eso ya se acabó, no se permite en el nuevo gobierno, ya está prohibida la explotación de hidrocarburos con fracking, no hemos dado ninguna concesión para explotación”.

Añadió el presidente López Obrador que “les dieron tanto que tienen concesionada la mitad del territorio nacional y usaron los títulos para especular, ¿cuándo se van a acabar 100 millones de hectáreas? Pues ni en un millón de generaciones”.

En otro tema dijo que está de acuerdo en que los periodistas formen una asociación o sindicato para que obtengan mejores condiciones laborales.