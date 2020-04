(Video) Entre manifestaciones y reclamos no se instala Tianguis de Las Vías por pandemia

Nunca antes se había dejado de instalar desde 1987. Se trata del tianguis de Las Vías que cada domingo cobraba vida sobre la avenida Ferrocarril; en un trazo de 2.5 kilómetros más de 3,000 puestos entre lonas, estructuras y mesas operaba en las colonias Industrial Aviación, Aeropuerto, Los Reyes hasta los límites con Jacarandas. Hoy ya no más.

Inspectores de Comercio Municipal del gobierno del alcalde Xavier Nava les impidió instalarse por la contingencia sanitaria del Coronavirus. Un grupo, los menos, liderados por Juan Antonio Rodríguez Chessani, no se instalaron por convicción y entendimiento de los riesgos por la pandemia, aclararon.

Otros, lo más, liderados por la combativa Doña Lorenza N., cerraron por unos minutos la avenida Damián Carmona en demanda de apoyos. ¿De qué vamos a comer?

En tanto habitantes de las colonias aledañas como Industrial Aviación y Los Reyes amenazaron, por su parte, cerrar Muñoz, Pedro Moreno y Damian Carmona si se permitía la instalación de los tianguistas, "Nosotros cuidándonos para que una bola de comerciantes inconscientes cambien su vida por unos cuántos pesos y nos contagien a todos que sí estamos en casa cuidándonos, no, no lo vamos a permitir", señaló la señora Clara Georgina Jaramillo Sánchez quien indicó que ya integraron grupos de WhatsApp con los vecinos para evitar que por lo menos en los próximos cuatro domingo que vienen no se instale el tianguis de Las Vías.

trim.7FFBC616-55C1-4D7A-BB9E-6CA624632A45.MOV

Luego de minutos tensos, el acuerdo llegó.

Apoyo económico y una despensa para los comerciantes, previo padrón. Luego de 33 años de operar sin falta cada domingo, hoy la avenida Ferrocarril lució desierta, sin comerciantes y sin los alrededor de 40 mil clientes que cada semana lo abarrotaban.