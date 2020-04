(Video) En San Luis Potosí 13 personas contagiadas con Covid-19 se han curado

Desde que comenzó la pandemia, en San Luis Potosí trece personas infectadas con el coronavirus se han curado, según lo revela la estadística de la Secretaría de Salud, sin embargo la cifra de contagios en territorio potosino sigue a la alza con 107 casos confirmados, al detectarse un brote en la Central de Abasto.

En conferencia de prensa, el doctor Miguel Angel Lutzow Steiner, director de Salud Pública informó que en ese centro de comercio de alimentos, que se localiza en la zona oriente de la capital potosina, se detectó un brote y por ello se dispuso de un estudio para atender la contingencia; ordenaron extremar las medidas de prevención como el uso obligatorio de cubrebocas tanto para trabajadores como clientes; el uso obligatorio de gel antibacterial y las medidas de sana distancia. Únicamente podrán abrir los negocios dedicados al comercio de alimento.

En tanto, la secretaria de Salud, doctora Mónica Liliana Rangel destacó la trascendencia de acatar el distanciamiento social y las recomendaciones de aislamiento Quédate en Casa para evitar la propagación del virus y reiteró la necesidad de atender las medidas de higiene y limpieza.

Sobre el brote de Covid-19 en el Centro de Abasto de San Luis Potosí se informó que son siete trabajadores detectados que se encuentran en observación y estudios, así como tres personas más vinculadas a la actividad comercial en el sitio.

Al cerrar la conferencia de prensa, la secretaria de Salud, doctora Mónica Liliana Rangel envió un mensaje a la población para que hagan conciencia respecto a la pandemia; "Durante una guerra, no insistes por tu libertad, voluntariamente la abandonas a cambio de sobrevivir; durante una guerra, no te quejas, no discutes, corres por tu vida".