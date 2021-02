[Video] "El Mijis" maneja taxi para “rifársela en sanluisito”

El diputado Pedro César Carrizales Becerra conocido como “El Mijis” transmitió en sus redes sociales desde el asiento de un taxi y dijo que decidió festejar su cumpleaños, “ruleteando en mi querido sanluisito en el día del amor y la amistad”.

Aclaró que tiene licencia para conducir un vehículo de servicio público y que “solamente estoy haciendo lo que hacía antes de ser diputado: recorrer las calles de mi querido sanluisito”.

Mientras leía los comentarios de sus seguidores, expuso que “no es que sea un payaso pero creo que todos los polìticos deben hacer política de verdad, me la ando rifando de noche porque todos deberíamos hacer algo chido”.

En su cuenta de Facebook escribió: “ando pegándole a la ruleteada en el taxi para conocer las necesidades de la bandita de mi San Luis. Si me ven me hacen la parada, si voy ocupado mínimo me saludan”.

Expuso que podría volverse psicólogo como los taxistas porque los usuarios piden consejos y exponen sus problemas. Cortó la transmisión cuando “le hicieron la parada” unos pasajeros por el rumbo de la avenida Valentín Amador.

