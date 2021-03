(Video) Asesinato del presidente de la Coparmex de SLP no fue por móvil político: Fiscalía

Las cuatro personas que fueron detenidas en la huasteca potosina como presuntos responsables del asesinato del presidente de la Coparmex en San Luis Potosí, Julio César Galindo Pérez fueron contratados expresamente para ultimarlo, reveló el titular de la Fiscalía General del Estado, Federico Garza Herrera en entrevista.

¿Son sicarios? se le pregunta. "Si, así es, pero por el sigilo de la investigación debemos guardar los datos", aclaró.

¿Ya se tiene identificado entonces al autor intelectual? Sin titubear el fiscal responde, "ya tenemos una línea de investigación sólida, pero en tres o cuatro días revelaremos los detalles no podemos revelar más".

Federico Garza Herrera, fiscal general del Estado | foto por Norma Rivera

Garza Herrera aclaró que no se trató de un asesinato por fines políticos, "los empresarios potosinos estaban muy preocupados, ya que se especulaba que era por ese tema, pero yo les hice saber que no fue así, se debe a su entorno personal, y eso lo he venido diciendo pero estamos fortaleciendo la investigación para revelar el caso con total certeza y seguridad".