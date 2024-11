Víctimas volvieron a tomar las instalaciones de la CEDH

María de Jesús Almendarez y Silvia Castillo, en calidad de víctimas, tomaron nuevamente las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) la mañana de este viernes, tras un forcejeo con el secretario ejecutivo Miguel Carvajal, quien argumentó que las mujeres había privado ilegalmente de su libertad a un trabajador.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

“Marychuy”, como se le conoce, informó que “hemos tomado las instalaciones por falta de cumplimiento a los acuerdos con la institución, me siento burlada por la presidenta Giovanna Argüelles y Miguel Carvajal, porque estábamos trabajando en un proyecto de recomendación desde hace un mes y medio y me dijeron que no, porque pedí ayuda al Consejo de la propia Comisión”.

Dijo que esa recomendación va contra la Seduvop por varios expedientes acumulados en contra de 85 trabajadores de la institución que la violentan y contra la Oficialía Mayor del gobierno, porque cada que ella levanta la voz, violentan económicamente a su hijo que trabaja en el gobierno estatal, causándole un daño patrimonial.

“Mi hijo tiene derecho a un bono de puntualidad que no se lo dan, se capacita y no le dan su bono, es una violencia económica que tiene que ver conmigo, porque eso pasa porque levanto la voz; al ver que no hay respuesta, la compañera Silvia Castillo se sumó, porque se burlan de nosotras, tenemos expedientes muertos de 3, 4 o 5 años”.

Eso amerita ir a la Contraloría Interna para que se inicie un proceso administrativo contra los servidores públicos, por eso se niegan a enseñarnos los expedientes”, señaló.

Reveló que en la mañana, al tomar las oficinas Miguel Carvajal le dijo que estaba privando de su libertad a una persona y que le hablaría a la policía, quiso abrir a la fuerza la puerta y hubo un forcejeo, “me dijo que era servidora pública, me causó agravio al no reconocerme como víctima”. No dijo cuanto tiempo tendrá tomada la CEDH.