Víctimas de violencia abandonan proceso de denuncia

Alrededor del 50% de las mujeres que denuncian violencia, no le dan seguimiento al proceso, incluso algunas de ellas pretenden darle el perdón al agresor, indicó Juan María Castillo Ortega, titular de la Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales.

La fiscal informó que en los primeros 10 días del año la dependencia a su cargo recibió más de 100 denuncias de violencia, por lo que se mantiene la tendencia, sin embargo lamentó que alrededor del 50% de las denunciantes, no le dan seguimiento al proceso, “toma la decisión, va y denuncia pero en algunos casos ya no va al médico, ya no va a la entrevista psicológica”.

Mencionó que incluso, alrededor del 20% de estas mujeres pretenden darle el perdón al agresor, ya sea en el proceso que se le sigue en la Fiscalía, o cuando los casos los casos llegan a la Sede Judicial; sin embargo no siempre es posible.

Lo anterior porque explicó, de acuerdo a la Norma 046 del Sector Salud, cuando se encuentran con lesiones que pudieran ser debido a violencia familiar, deben informar a la Fiscalía y esto se constituye en un antecedente, y también cuando una mujer denuncia violencia, queda el antecedente a pesar de que decida no darle seguimiento al proceso, por lo que al presentarse una nueva agresión, la indagatoria se realiza por oficio, “ya no permite que la señora dé el perdón, la ley dice que hay que pasarlo a psicología para ver si está en aptitudes para dar el perdón”.

Castillo Ortega indicó que si bien la investigación se puede realizar por oficio cuando ya hay antecedentes de agresiones, es importante que la víctima acuda a recibir asesoría psicológica.