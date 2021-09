Vicefiscal jurídico es acusado de graves hechos

La señora María Elena Mireles Torres se manifestó afuera del Congreso del Estado para pedir a los diputados que intervengan e impidan que el vice fiscal jurídico José Luis Ruiz Contreras se convierta en el próximo Fiscal General del Estado y lo responsabilizó de lo que le pase a ella y su familia.

Reveló que fue pareja sentimental de José Odilón Ruiz García, que es papá del hoy funcionario de la FGE, con quien procreó hijos y en contra de quien entabló un proceso legal para exigir la pensión alimenticia, que no ha logrado porque en el Poder Judicial “todos operan a favor de él”.

“Cuando José Luis Ruiz estaba en el Poder Judicial -fue juez- no permitió que se le diera pensión a mis hijos; ahora llega su compadre Angel Gonzalo Santiago juez quinto de los familiar quien me dijo textual: señora, todos escritos que meta y las promociones no se le van a acordar, ya ni le mueva”.

Mireles Torres expuso que desde 2012 está batallando para obtener la pensión alimenticia para su hijos, “dice José Luis Ruiz que mis hijos son bastardos y no merecen nada, y junto con su papá nos ha amenazado de hacernos daño y tememos que cumplan su palabra, ya han agredido a mis hijos”

La manifestante pegó fotos del vice fiscal jurídico y sus aliados en la pared para exigir a los diputados que intervengan y hagan lo necesario para que José Luis Ruiz no llegue a ocupar la Fiscalía General, “hay pruebas de todo lo que ha hecho, es un peligro para San Luis Potosí, no es justo que ese tipo de personas ocupen cargos tan altos”.

Expuso que por todos los abusos de poder cometidos, su vínculos cuestionables y los intereses que defiende, “es muy probable que me haga daño o a mis hijos y por ello, lo hago responsable a él y a su papá de lo que nos pase”.