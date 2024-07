Viaje de SLP a CDMX puede durar hasta 11 horas por tráfico en la 57: UZZI

La parálisis prácticamente diaria, que se vive en la carretera '57, se ha convertido en un problema "mucho muy severo", señaló José Enrique Villafuerte Hernández, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), quien indicó que esto causa pérdidas económicas que no se han podido cuantificar.

En los últimos meses, obras de rehabilitación y de construcción, así como accidentes, han impactado de manera significativa en el tránsito vehicular en la carretera '57, al grado de que algunos usuarios han pasado nueve o hasta 11 horas en el tramo entre San Luis Potosí y Ciudad de México, que al no haber contratiempos, solía recorrerse en un promedio de cinco horas.

Al respecto, Hernández Villafuerte manifestó que éste se ha convertido en un problema severo en materia económica, puesto que genera atrasos en los traslados tanto de personas como de mercancías, por ejemplo "los camiones que son los que transportan productos, en ocasiones van a un centro de distribución y ya no llegan en el horario y ya no los reciben, les tienen que reprogramar y ya se quedaron otra noche, y si son perecederos pues hay que tener cuidado".

Mientras que en el caso de las personas también afecta sus agendas, "acaba con toda la proyección que lleva la gente de sus tiempos, cuando vas a algún lugar tardas dos o tres horas más".

Manifestó que no hay un cálculo en cuanto al monto en pérdidas, que genera el tráfico vehicular en la carretera '57, ya que algunos camiones que se trasladan por ella solamente van de paso por San Luis Potosí, por lo que no existe comunicación con ellos para estimar sus pérdidas, "no podemos dar una cifra, pero de que lo hay, lo hay".

Villafuerte Hernández señaló que debido a esta situación, la UUZI ya ha hecho el planteamiento a autoridades federales, para que la carretera '57 se amplíe por lo menos a tres carriles en cada sentido de circulación, "porque de otra forma, cualquier accidente que hay desequilibra".