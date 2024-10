Verónica Rodríguez no debería ser reelecta como dirigente del PAN: Mendizábal

Para el 10 de noviembre, se llevará a cabo la renovación del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, PAN, y desde la militancia se hace un llamado a la participación política de este instituto político que fue fundado por Manuel Gómez Morín. Héctor Mendizábal Pérez, consejero nacional, estatal e integrante de la Comisión Permanente, explicó que ya se preparan para esta contienda también en lo local, esperando que no haya reelección.

“Viene la renovación del Comité Ejecutivo Nacional que ya está convocada para el 10 de noviembre es una elección de militantes. Entonces el llamado es a todos los militantes del Partido Acción Nacional a que participen en este proceso de renovación dirigencia nacional y a la par, pues ya se está trabajando para la renovación de la dirigencia estatal que tiene que ser este mismo año”.

A su consideración hay mucho ánimo entre la militancia de participar en este proceso y por eso busca que se respete el método ordinario para elegir a los dirigentes a través del voto de la militancia y cree que no hay mejor manera de que quien quede al frente del partido y encabezando los trabajos del PAN, este legitimado a través del voto de la militancia “por eso he insistido, en que los resultados del partido este año en el proceso electoral son un llamado a la reflexión y no a la reelección”.

Patricia Calvillo / El Sol de San Luis

A nivel nacional se ha pedido que San Luis Potosí sea dirigido nuevamente por una mujer, pero solicita que no haya la reelección a favor de Verónica Rodríguez, ya que ella se encuentra ocupada en el Senado, y se requiere de una mujer que sepa dirigir el destino de Acción Nacional “insisto en ese llamado, que los resultados nos convocan a la reflexión y no a la reelección”.

Pueden participar en este proceso político los perfiles que cumplan con los requisitos de juntar firmas de apoyo de los militantes, así como otros requisitos normales del partido.

El padrón actual de Acción Nacional en el Estado es de aproximadamente 7 mil 500 y se busca que la mayoría sea convocado “que no sea una reelección es urgente para también dar otra cara, sobre todo porque los resultados del pasado proceso electoral no fueron los mejores, creo que tener tres alcaldías es poco, tenemos también pocos diputados”.