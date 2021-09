Ventas en tiendas de abarrotes no incrementaron con el regreso a clases

Hasta el momento, el regreso a clases presenciales no ha significado un incremento en las ventas de las tiendas de abarrotes, pues los padres de familia se enfocaron más en adquirir los artículos escolares como uniformes, papelería, libros y otros productos que son necesarios para el nuevo ciclo escolar.

Así lo manifestó el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (CANACOPE), Armando Reyes Sías, quien señaló que en este momento muchas familias están muy gastadas, porque tuvieron que comprar de último momento todo lo necesario para el regreso a clases, ya que, no tenían la certeza de si los hijos regresarían o no presencialmente a las escuelas.

No obstante, dijo que las tienditas de la esquina tienen la confianza de que con el paso de los días, las ventas para ellos también se irán reactivando, pues ahorita sus ingresos siguen siendo muy bajos, pues la gente sólo compra lo indispensable.

“Realmente los que activaron sus ventas fueron las papelerías, uniformes, zapato escolar, etc., ellos reactivaron su economía; ahorita la gente se fue a gastar más en estos rubros y lo demás lo dejan para el final, pues no ajustan para todos los gastos con los pocos salarios que tienen, y es que es algo que tampoco tenían previsto porque no tenían la certeza de si los alumnos regresarían a la escuela”, expresó.