Ventas en el Centro Histórico se contraen 30% previo al Buen Fin

Pese a que, el cambio de semáforo epidemiológico a color verde ha favorecido a que haya un crecimiento en la afluencia de personas al Centro Histórico de la capital, las ventas en los negocios establecidos se han contraído casi un 30 por ciento en los últimos días, debido a que la gente está esperando la próxima edición del Buen Fin.

Así lo manifestó Alberto Narváez Arochi, empresario del Centro Histórico, quien explicó que cada año es común ver que las ventas disminuyan unas semanas antes a la temporada del Buen Fin, pues las personas prefieren ahorrar su dinero y aprovecharlo en las ofertas y promociones que se tienen durante esta campaña comercial.

“Esta fecha muy próxima el Buen Fin se retrae un poco la venta, aunque en la última semana sí hemos visto un incremento en la gente que acuden al Centro Histórico. No obstante, pareciera que ahorita la gente espera los descuentos, promociones, etc., del Buen Fin, y es que, los clientes principales del Centro son personas de un nivel socio económico medio y bajo, y ellas todavía no se recuperan de la crisis económica”, expresó.

Por otro lado, el empresario apuntó que no se deben descuidar las medidas sanitarias, aunque ya estamos en un semáforo epidemiológico verde, sobre todo ahora que se vienen fechas importantes para el comercio como El Buen Fin y la temporada navideña.

Comentó que como comerciantes seguirán acatando los mismos protocolos sanitarios que la autoridad les ha establecido, desde el año pasado, seguirán checando la temperatura, mantendrán un control en el ingreso de personas a los negocios, cuidarán la sana distancia y seguirán exigiendo el uso de cubrebocas, incluso a quienes ingresan sin cubrebocas, hay negocios que están obsequiándoles uno.